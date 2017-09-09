Досуг

Как устроено «Зарядье» — новый главный парк Москвы

На его строительство ушло 2,5 года и 14 млрд рублей
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