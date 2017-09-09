Как устроено «Зарядье» — новый главный парк Москвы

Евгений Разумный / Ведомости

Одна из самых сложных конструкций — парящий мост протяженностью 244,4 м. Во время испытаний мост выдержал тестовые нагрузки в 240 т. Это означает, что единовременно на смотровой площадке смогут находиться около 3000-4000 человек

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