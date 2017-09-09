Как устроено «Зарядье» — новый главный парк Москвы
На его строительство ушло 2,5 года и 14 млрд рублей
К 870-летию Москвы в городе открыли новый парк — «Зарядье». Он расположен в пяти минутах ходьбы от Кремля, это первый новый парк в пределах Бульварного кольца за последние 200 лет
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«Зарядье» занимает площадь в 10,2 га. На его территории находятся 11 объектов культурного наследия и 12 специально возведенных строений. На фото: вход в подземный музей «Зарядье», где хранятся артефакты, найденные на территории Москвы
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В «Зарядье» можно увидеть ландшафты четырех природных зон России — среднюю полосу России, Север, степь и луга. Природу средней полосы России представили смешанным лесом (на фото), хвойными лесами, березовой рощей и прибрежным лесом
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Одна из самых сложных конструкций — парящий мост протяженностью 244,4 м. Во время испытаний мост выдержал тестовые нагрузки в 240 т. Это означает, что единовременно на смотровой площадке смогут находиться около 3000-4000 человек
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Другое сложнейшее инженерное сооружение — «стеклянная кора»: «крыша» из стеклянных треугольников, накрывающая Большой амфитеатр
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В парк интергрированы 11 архитектурных объектов культурного наследия. Среди них — Собор Знаменского монастыря
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Строительство завершено в рекордные сроки — 2,5 года. Оно обошлось в 14 млрд руб., рассказал сегодня заммэра по вопросам градостительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Кое-где остались небольшие недоделки, например, с торца Заповедного посольства
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Для создания парка потредовалось 62 000 кв. м. зеленых насаждени. В «Зарядье» высажено более 1 млн растений, в том числе 760 деревьев и 7000 кустарников. На фото: еще одна из природных зон России — луга
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Прибрежный лес (ландшафт средней полосы России) высажен у набережной
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Березовая роща — также часть ландшафта средней полосы России
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Северный ландшафт представлен в двух пространствах парка
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Детская площадка
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Малый (на фото) и Большой амфитеатры рассчитаны на 400 и 1560 мест
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В концертном зале еще продолжаются строительные работ. По завершении здесь будет зал с двумя сценами и трансформируемым партером
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Еще один объект, работа над которым продолжается, — отель. Сроки его открытия пока неизвестны
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Медиацентр — комплекс, который включает информационный центр для туристов, комплекс для показа фильмов, цифровой медиакомплекс с панорамным экраном, выставочный зал и медиастудию
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Аттракцион «Машина времени» входит в структуру медиацентра
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В научно-познавательном центре парка открыт флорариум — подземная оранжерея под стеклянной светопроницаемой крышей
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Во время работ часть разбросанных фрагментов Китайгородской стены была перенесена в центр в качестве отделки
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В подземном музее «Зарядье» расположен интерактивный археологический музей, где находятся инсталляции с видами Москвы и археологические находки, найденные на территории Москвы
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Заповедное посольство — научно-познавательный центр, где будут проводить конференции, лекции, семинары по биотехнологиям, микробиологии, генетике, экологии и географии
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«Стеклянная кора» и видовой холм
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Под «Стеклянной корой» находится зона с регулируемым микроклиматом и вечнозелеными растениями субтропиков
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Под ней также расположена смотровая площадка с панорамным видом
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Архитектурные памятники на территории «Зарядья» — Старый английский двор
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Собор Знаменского монастыря
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Храм Георгия Победоносца на Псковской горке
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Перекусить в «Зарядье» можно в ресторане «Восход» и фуд-корте, где будет представлена кухня российских регионов. На фото: крыша кафе
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Виды на Москву с парящего моста
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Виды на Москву с парящего моста
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