Как бывший бортпроводник «Трансаэро» зарабатывает на прогулочных полетах

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Алексей Филенко с детства мечтал летать. Он хотел стать пилотом, а стал владельцем авиаклуба НАТАЛЬЯ ШАРАПОВА / Для Ведомостей

Алексей Филенко бросил сельхозинститут в родном Новосибирске и переехал в Москву, чтобы исполнить мечту детства – работать на самолете. Он устроился бортпроводником в «Трансаэро», познакомился там со своей будущей женой и надеялся со временем переквалифицироваться в пилота. Но потом «Трансаэро» начала банкротиться. В начале 2016 г. Филенко с женой, тоже бортпроводницей, перешел в «Аэрофлот». Структура «Аэрофлота» оказалась более бюрократической, нежели у «Трансаэро», работать было скучно, говорит Филенко. И через полтора года он открыл авиаклуб «Полетаем», организующий прогулочные полеты. В «Аэрофлоте» он зарабатывал 65 000 руб. в месяц; а выручка его компании за январь – февраль 2017 г. составила почти 400 000 руб.

Первым делом самолеты

В 2015 г. Филенко захотел полетать в Подмосковье с женой и друзьями, стал искать авиаклубы в интернете и выбрал «Аэроград Можайский». Он познакомился с владельцами авиаклуба, которым принадлежал и сам аэродром. Это владельцы телекоммуникационных компаний, энтузиасты полетов, рассказал Филенко. Однако в 2017 г. клуб закрылся. Для владельцев он был только хобби, к тому же в 2017 г. разбился принадлежащий клубу самолет, вспоминает Филенко.

Филенко решил подхватить выпавшее знамя. В августе 2017 г. он зарегистрировал компанию «Полетаем авиэшен», а в декабре уволился из «Аэрофлота». У владельцев можайского аэродрома Филенко арендовал место в ангаре, а первый самолет – четырехместный Як-18Т – нашел, обзвонив десяток знакомых. Поиски затянулись на два месяца. Маленькие самолеты обычно покупаются на вторичном рынке за рубежом, оформить на них документы (самый главный – свидетельство летной годности) в России очень трудно, говорит Филенко. Самолет должен быть зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов и регулярно проходить техобслуживание. А некоторые владельцы вообще не имели документов на самолеты. Вскоре выяснилось, что «Як» требует основательного ремонта, и предпринимателю пришлось искать замену.

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