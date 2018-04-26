Как работники и работодатели воюют из-за надбавок к зарплатам

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Варвара Гранкова

В марте в подмосковный офис производителя компрессорной техники «Далгакыран-М» позвонил сотрудник подразделения в Екатеринбурге. Мужчина решил уволиться после 2 лет и 10 месяцев работы специалистом по продажам промышленного холодильного оборудования. Он заявил, что за все время службы головной офис не начислял к его месячному окладу 15% уральских надбавок. Сотрудник потребовал 275 000 руб., иначе пойдет в суд. «Ведомости» ознакомились с копиями трудового договора и соглашения о расторжении контракта. Компания решила выплатить деньги. «Далгакыран-М» открыла подразделение в Екатеринбурге в 2010 г. В филиале восемь человек, средний оклад – 45 000 руб., что на 15% выше зарплаты таких же специалистов в Екатеринбурге, утверждает гендиректор «Далгакыран-М» Николай Дунаев. В общей сложности «Далгакыран-М» выплатила уволенному сотруднику из Екатеринбурга 332 000 руб. с учетом зарплаты за отработанные дни месяца и компенсации отпуска. Помимо этого организация заплатила около 100 000 руб. налогов и взносов, затраты составили половину месячного зарплатного фонда филиала, утверждает Дунаев.

Споры из-за надбавок происходят регулярно, порой головные офисы выплачивают увольняющимся работникам 1–2 млн руб., говорит руководитель екатеринбургской юридической фирмы «Правозащита» Павел Брусков. «Ведомости» разбирались, почему работодатели столь уязвимы в спорах из-за районных коэффициентов.

Премия за климат

Так называемые уральские и северные надбавки действуют в 38 регионах России, по данным Минтруда. Большая часть коэффициентов установлены еще во времена СССР и многие компании о них просто не знают, рассказывает партнер FMG Group Николай Коленчук. Например, коэффициенты для Свердловской области утверждены постановлением Совета министров СССР № 591 от 21 мая 1987 г. До сих пор действуют десятки разных постановлений правительства СССР. Представитель Минтруда сообщил, что у ведомства нет полного списка документов, и посоветовал обратиться к базам «Консультант» или «Гарант».

Коэффициенты были определены в период освоения новых территорий – с помощью повышенных зарплат советских людей привлекали в отдаленные уголки страны, рассказывает Елена Кожемякина, управляющий партнер юридической фирмы BLS. Надбавки сейчас действуют на Крайнем Севере и территориях, приравненных к северным (это может быть область, город, район), а также в местностях с особыми климатическими условиями, например в Свердловской, Челябинской, Курганской и Пермской областях. В Чукотском автономном округе – двойной коэффициент, в Норильске – 1,8-кратный, в Магаданской области – 1,7, в Воркуте – 1,6, в ЯНАО коэффициент для региональных работодателей составляет 1,8, а для федеральных – 1,5.

По словам представителя Минтруда, надбавки обязаны платить все работодатели и основание для выплаты – запись в трудовом договоре о месте нахождения подразделения, в котором числится человек. Надбавки должны начисляться на фактический месячный заработок, поясняет представитель Минтруда.

Против рынка