Как два врача и инженер бросили вызов страховым компаниям

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Михаил Беляндинов, Марк Саневич и Филипп Кузнецов потратили год на исследования и разработку калькулятора затрат Андрей Гордеев / Ведомости

Стать предпринимателями старшекурсникам факультета фундаментальной медицины МГУ Марку Саневичу и Михаилу Беляндинову удалось лишь со второй попытки. Весной 2015 г. будущие врачи попробовали создать BestDoctor – сервис онлайн-записи в клиники города Тулы, откуда Саневич родом. К разработке сайта привлекли одноклассника Саневича Филиппа Кузнецова, тогда учившегося в МФТИ. «Мы бегали все лето по клиникам, заключили несколько договоров, но ни одного пациента не привлекли, потому что не понимали, как работает контекстная реклама, оптимизация сайта, управление трафиком», – вспоминает Саневич. Потом ребята нашли новую идею для BestDoctor – посредничество между работодателями, оплачивающими медицинское обслуживание сотрудников, и клиниками. Она оказалась удачной: чистая выручка BestDoctor в 2017 г. составила 10 млн руб.

Новая модель

Ребята заметили, что в России не используется популярное на Западе корпоративное самофинансирование, когда компании оплачивают медицинские услуги сотрудникам по факту. Связь с клиниками и обработку счетов обеспечивают технологические провайдеры, которые также делают индивидуальные прогнозы для компаний: сколько денег нужно потратить на медицинские услуги для трудового коллектива. В США на корпоративное самофинансирование приходится около 60% рынка, на ДМС – около 40%. Расчет стоимости полиса в страховых компаниях учитывает не много параметров, объясняет Саневич. «Мы провели эксперимент – запросили предложения у страховых компаний, у нас никто не поинтересовался даже данными о половозрастном составе», – говорит Саневич. Очень много затрат приходится на физиотерапию, так же много съедает гинекология у женщин любого возраста. Женщины вообще потребляют больше медуслуг, объясняет Саневич. На расходы влияет также местоположение офиса: чем ближе клиника к офису, тем выше посещаемость.

Знакомый страховой юрист, прежде работавший в компании «Росно», помог начинающим предпринимателям организовать встречу с бывшим заместителем гендиректора «Росно» Мариной Айвазовой. Айвазова вспоминает, что в успех проекта тогда не поверила, но решила помочь советом.