На сувенирных гусиных перьях можно неплохо заработать
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Фермерством 45-летний Дмитрий Романов занялся от безысходности. Романов после университета несколько лет работал кредитным инспектором в Башкредитбанке (куплен «Уралсибом») и в 2000 г. открыл инвестиционную фирму, которая занималась кредитным брокерством, а также помогала российским предприятиям финансировать экспортные и импортные контракты. Выручка компании в самые удачные годы доходила до 20 млн руб. в год. Но в 2015 г. она разорилась из-за антироссийских санкций. Знакомые посоветовали Романову разводить гусей и продавать на мясо. Но и здесь Романову не повезло: по его словам, гуси ели много, а толстели медленно, заработать удалось копейки. А вот гусиное перо оказалось ходовым товаром – точнее, сувенирные гусиные перья. Сейчас сувенирные перья Крестьянско-фермерского хозяйства Романова (КФХ) охотно покупают музеи. В 2017 г. выручка предпринимателя составила 6 млн руб.
Гусь в коровнике
Еще до закрытия своей инвесткомпании Романов пришел в новгородское подразделение Россельхозбанка (в Новгороде находилось подразделение фирмы), чтобы договориться о финансировании клиентов. В разговоре выяснилось, что банк распродает залоги проблемных заемщиков и можно дешево купить молочную ферму и санаторий – за 3 млн руб. Романов вложил 2 млн руб., еще 1 млн внес его бывший сослуживец Евгений Архипенко. Но потом оказалось, что полуразрушенные коровники и санаторские корпуса невозможно сдать в аренду, нужен ремонт на 100 млн руб. Таких денег не было. Знакомый посоветовал выращивать в разрушенных коровниках гусей: мол, гуси неприхотливы, содержать их недорого, нужно только огородить загоны.
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