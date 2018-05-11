Менеджмент / Предпринимательство
Статья опубликована в № 4564 от 11.05.2018 под заголовком: Бизнес под скрип пера

На сувенирных гусиных перьях можно неплохо заработать

Экономист из Санкт-Петербурга разводил гусей, но перья оказались выгоднее гусятины
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Фермерством 45-летний Дмитрий Романов занялся от безысходности. Романов после университета несколько лет работал кредитным инспектором в Башкредитбанке (куплен «Уралсибом») и в 2000 г. открыл инвестиционную фирму, которая занималась кредитным брокерством, а также помогала российским предприятиям финансировать экспортные и импортные контракты. Выручка компании в самые удачные годы доходила до 20 млн руб. в год. Но в 2015 г. она разорилась из-за антироссийских санкций. Знакомые посоветовали Романову разводить гусей и продавать на мясо. Но и здесь Романову не повезло: по его словам, гуси ели много, а толстели медленно, заработать удалось копейки. А вот гусиное перо оказалось ходовым товаром – точнее, сувенирные гусиные перья. Сейчас сувенирные перья Крестьянско-фермерского хозяйства Романова (КФХ) охотно покупают музеи. В 2017 г. выручка предпринимателя составила 6 млн руб.

Гусь в коровнике

Еще до закрытия своей инвесткомпании Романов пришел в новгородское подразделение Россельхозбанка (в Новгороде находилось подразделение фирмы), чтобы договориться о финансировании клиентов. В разговоре выяснилось, что банк распродает залоги проблемных заемщиков и можно дешево купить молочную ферму и санаторий – за 3 млн руб. Романов вложил 2 млн руб., еще 1 млн внес его бывший сослуживец Евгений Архипенко. Но потом оказалось, что полуразрушенные коровники и санаторские корпуса невозможно сдать в аренду, нужен ремонт на 100 млн руб. Таких денег не было. Знакомый посоветовал выращивать в разрушенных коровниках гусей: мол, гуси неприхотливы, содержать их недорого, нужно только огородить загоны.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике