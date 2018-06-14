Как не разочароваться на новой должности

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Руководители часто не представляют себе истинного положения вещей на новом месте работы Евгений Егоров / Ведомости

Компании иногда нанимают звезд, обещая им большие полномочия, но в действительности все оказывается не так. Наниматели пытаются привлечь людей, преувеличивая важность работы, которой им предстоит заниматься, или не раскрывая предстоящих трудностей, говорит Дэн Смит, операционный директор рекрутинговой компании Raines International. Что же делать сотрудникам? Смириться с реальностью и адаптироваться или бежать? Все зависит от конкретных обстоятельств.

Джон Касеза, много лет проработавший инвестиционным менеджером и аналитиком автомобильного рынка, в 2015 г. был нанят компанией Ford Motor на должность директора по глобальной стратегии и должен был управлять инвестициями Ford в новые продукты и технологии. Вскоре Касеза обнаружил, что у него гораздо меньше свободы действий, чем ему требовалось для выполнения новых обязанностей. Он с опозданием узнал, что тогдашний гендиректор Марк Филдс не имел полной поддержки в совете директоров Ford. Касеза надеялся, что ситуация улучшится. Но в мае 2017 г. совет директоров Ford отправил Филдса в отставку и Касеза пришел к выводу, что он не сможет «показать все, на что он способен», говорит Касеза. Несколько месяцев спустя он уволился.

Такое происходит все чаще, потому что бизнес меняется очень быстро, замечает Джордж Брэдт, соучредитель консалтинговой фирмы PrimeGenesis. По данным исследования Heidrick & Struggles International, 40% руководителей терпят неудачу на новой должности в первые 18 месяцев. И если новый назначенец, выяснивший реальную расстановку сил в компании, решит остаться, скорее всего, он пополнит ряды таких неудачников, считает Брэдт.

Руководители, вдохновленные успехами на предыдущем месте службы, часто считают лишним сбор полной информации о новом работодателе, говорят консультанты. Они обсуждают свои полномочия, уровни иерархии в компании, финансовое благополучие нанимателя и даже площадь офиса. Но этого мало.