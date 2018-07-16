Как правильно браться за трудную работу

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Варвара Гранкова

Подумайте о том, что вам никак не удается начать. О чем-то важном. Возможно, это какая-то особая рабочая задача – например, подготовка делового предложения, доклада или написание непростого письма. Может, речь идет о важном разговоре, который никак не состоится. Возможно, ранее у вас случались похожие разговоры и вы 10 минут ходили вокруг да около, вместо того чтобы сразу перейти к делу. А может, важное дело – это выступление на совещании по вопросу, который вас немного пугает.

Существует вероятность, что вы никогда не сделаете ничего из перечисленного: будете заниматься любыми мелкими делами, но избегать этой важной, но сложной задачи. Или, может, вы просто ленитесь приниматься за работу, теряя драгоценное время.

Самые продуктивные из известных мне людей решительно справляются с такими ситуациями: они тратят на них мало времени и быстро принимаются за наиболее важные рабочие задачи и разговоры, не испытывая ни капли сожаления. Недавно я самым неожиданным образом понял, как им это удается.

Ныряй и делай