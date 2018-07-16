Менеджмент / Карьера
Статья опубликована в № 4609 от 16.07.2018 под заголовком: Как взяться за трудную работу

Как правильно браться за трудную работу

Основная проблема – боязнь начать. Преодолеть ее помогут несложные тренировки
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Подумайте о том, что вам никак не удается начать. О чем-то важном. Возможно, это какая-то особая рабочая задача – например, подготовка делового предложения, доклада или написание непростого письма. Может, речь идет о важном разговоре, который никак не состоится. Возможно, ранее у вас случались похожие разговоры и вы 10 минут ходили вокруг да около, вместо того чтобы сразу перейти к делу. А может, важное дело – это выступление на совещании по вопросу, который вас немного пугает.

Существует вероятность, что вы никогда не сделаете ничего из перечисленного: будете заниматься любыми мелкими делами, но избегать этой важной, но сложной задачи. Или, может, вы просто ленитесь приниматься за работу, теряя драгоценное время.

Самые продуктивные из известных мне людей решительно справляются с такими ситуациями: они тратят на них мало времени и быстро принимаются за наиболее важные рабочие задачи и разговоры, не испытывая ни капли сожаления. Недавно я самым неожиданным образом понял, как им это удается.

Ныряй и делай

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике