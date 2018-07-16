Рубен Варданян создает компанию с владельцем бизнес-сообщества «Атланты»

Вклад Варданяна – деньги Андрей Гордеев / Ведомости

Рубен Варданян создаст компанию вместе с владельцем бизнес-сообщества «Атланты». Это бизнес-сообщество основано небольшой компанией «Рефорум», которой владеет серийный предприниматель Михаил Воронин. В 2016 г. компания провела первый бизнес-форум «Атланты», собравший 3000 предпринимателей из разных городов России. В 2017 г. под тем же именем был создан бизнес-клуб, который насчитывает более 100 предпринимателей. По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2016 г. выручка ООО «Рефорум» составляла 48,5 млн руб., а чистая прибыль – 1,8 млн руб. Воронин и Варданян говорят, что собираются создать на паритетных началах новую компанию: вклад Воронина – «Рефорум», вклад Варданяна – деньги.

Сумму сделки партнеры не раскрывают. Однако, по словам источника, близкого к одной из сторон, сумма составила несколько миллионов долларов. На деньги, вложенные Варданяном, партнеры собираются развивать цифровую инфраструктуру сообщества: запустить интернет-платформу для предпринимателей и онлайновую академию, где будут проходить мастер-классы по предпринимательству, каналы в YouTube и Telegram.

Вторым направлением, по словам Воронина, станет развитие бизнес-клуба: партнеры создадут закрытое сообщество, в которое войдут предприниматели с годовым доходом выше $100 млн в год. Они будут встречаться в принадлежащем Варданяну бизнес-центре «Романов двор». Предприниматели из регионов смогут открыть в «Романовом дворе» московские представительства. Воронин сравнивает этот клуб с бизнес-салонами в аэропортах. Он надеется не только на финансовую помощь Варданяна, но и на помощь в привлечении в бизнес-сообщество первых лиц российского бизнеса.

Варданян не ответил на вопросы «Ведомостей» по существу, заметив лишь, что был ментором Михаила Воронина в бизнес-школе «Сколково», где тот учился. Он считает, что за несколько лет Воронин построил успешный профессиональный бизнес и площадку, на которой предприниматели заводят полезные деловые контакты. По словам Варданяна, его порадовало, что бизнес был сделан с нуля за короткий срок и без больших финансовых вложений.

«Атланты» – не самый прибыльный и крупный проект на рынке бизнес-клубов, поэтому союз с Варданяном ему выгоден, считает Алексей Федоров, гендиректор компании – организатора бизнес-мероприятий Best Business Ideas (BBI). Кроме того, у Варданяна много связей, и он может привести в сообщество крупных российских бизнесменов и авторитетных иностранных гуру – многие помнят, как через «Тройку-диалог» он приводил на российский рынок многих известных зарубежных бизнесменов. Воронин говорит, что сейчас его компания зарабатывает в основном на продаже билетов на бизнес-форумы и на членских взносах, а также получает деньги от спонсоров мероприятий.

Рубену Варданяну вряд ли интересен бизнес по организации конференций, потому что доходность его невысока, размышляет Алексей Филатов , управляющий партнер BBCG (B2B Conference Group), которая входит в международную компанию по организации бизнес-конференций Trinity Events. Он полагает, что для Варданяна это скорее социальный проект по развитию предпринимательства или же ему интересно учить молодежь бизнесу.

Варданяну импонирует роль просветителя и ментора, считает Федоров. Кроме того, продолжает Федоров, возможен и денежный интерес – сейчас на организации мероприятий трудно много заработать, но рынок растет, и через несколько лет доходы компаний по организации мероприятий могут увеличиться в 10 раз. Именно так произошло, например, в скандинавских странах, а Воронин как раз позаимствовал бизнес-модель в Скандинавии, заключает Федоров.

Для Варданяна это долгосрочная стратегия, предполагает сооснователь бизнес-клуба «Эквиум» Егор Евланников. Речь идет о популяризации модели предпринимательства как национальной идеи. Евланников считает это очень эффективной разновидностью филантропии.