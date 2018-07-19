Все больше американских компаний предоставляют молодым отцам оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком

Но молодые отцы не очень стремятся его брать

Статья опубликована в № 4612 от 19.07.2018 под заголовком: Декретный отпуск для отца

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Варвара Гранкова

Все больше работодателей предлагают сотрудникам – молодым отцам оплачиваемые отпуска, и у них даже возникла новая проблема – убедить работающих молодых отцов воспользоваться этими льготами.

Карьерные проблемы, связанные с отпуском по уходу за ребенком, знакомы многим женщинам. Они опасаются, что декретные отпуска замедлят их продвижение по службе. А так как все больше работодателей распространяют такую льготу, как оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком, на сотрудников-мужчин, у молодых отцов возникают те же опасения.

Многие мужчины говорят, что они не хотят пользоваться льготами. Недавно компания Deloitte опросила более 1000 работников в США. Каждый третий мужчина-респондент заявил: его беспокоит то, что новорожденному потребуется много внимания и что это может навредить карьере. А более половины опрошенных мужчин признались: они чувствуют, что, если возьмут отпуск по уходу за ребенком, это будет воспринято как признак слабой заинтересованности в работе.

Руководители многих компаний, начиная с Facebook, Twitter и кончая American Express, пытаются изменить это отношение.