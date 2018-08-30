Зачем топ-менеджерам магия
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Образовательный стартап Abracademy утверждает, что изу-чение цирковых фокусов способствует креативности и улучшению коммуникативных навыков руководителей
В конференц-зале компании – платежного сервиса WorldRemit ее директор по продуктам Элис Ньютон-Рекс показывает коллегам карточные фокусы. Магия обычно не является частью ее работы, и неопытность Ньютон-Рекс выдает нервозность, с которой она перемешивает колоду, после того как один из сотрудников вытащил карту наугад и запомнил ее. Поразительным образом эта карта оказывается первой в стопке. Больше всех удивлена, кажется, сама Ньютон-Рекс, у которой было всего несколько минут, чтобы освоить технику фокуса.
Этому фокусу Ньютон-Рекс научилась на тренинге для топ-менеджеров, который проводила компания Abracademy – ее основатели убеждены, что изучение искусства магии полезно для управления и укрепления команды. Сначала Ньютон-Рекс восприняла тренинг довольно скептически, однако теперь считает, что магия пришлась кстати. «Наша команда росла очень быстро. Поэтому нам полезно выходить из зоны комфорта», – говорит она.
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