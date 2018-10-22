Менеджмент / Управление

Почему не стоит увлекаться ребрендингом

И к чему могут привести попытки поменять имидж
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Многие компании увлекаются сегодня ребрендингом. Но стоит ли тратить деньги на смену имиджа, если результат не гарантирован?

На протяжении 25 лет любой стесненный в средствах путешественник, пожелавший исследовать родину Роберта Бернса, мог остановиться в доме-фургоне в Turnberry Holiday Park на суровом западном побережье Шотландии. Однако в этом году последние владельцы парка обнаружили, что продажи растут не так быстро, как они рассчитывали, когда купили этот бизнес в 2012 г. Они опросили более 1000 человек и пришли к неутешительному выводу: почти треть потенциальных клиентов вряд ли приедут к ним, потому что считают, что Turnberry Holiday Park как-то связан с находящимся неподалеку гольф-клубом Turnberry, который в 2014 г. купил Дональд Трамп. «Негативное влияние Дональда» означает, что название, возможно, придется менять, хоть это и неприятно, заявил на прошлой неделе генеральный директор компании – собственника парка Эндрю Хоув. Если это произойдет, то станет редким примером того, как компания полностью осознала необходимость ребрендинга.

Многие компании думают о том, как улучшить свой бизнес, но именно смена имиджа чаще всего ставит их в тупик. После многочисленных попыток ребрендинга владельцы бизнеса обычно понимают: единственное, что точно гарантирует ребрендинг, – это трата денег, иногда непомерно огромных сумм.

Когда почти 20 лет назад компания BP объявила о создании нового образа и представила свой новый логотип в форме подсолнуха, FT бесстрастно сообщила, что нефтяная компания «потратила $7 млн на исследования и разработку нового логотипа и планирует увеличить рекламные бюджеты на несколько следующих кварталов примерно на $25 млн в квартал, чтобы поддержать новый бренд».

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