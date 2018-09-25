«Ростелеком» обновил бренд

«Ростелеком» представил свой обновленный бренд Пресс-служба «Ростелекома»

Сегодня вечером «Ростелеком» представил свой обновленный бренд – сложенную двухцветную ленту. Лента логотипа, судя по презентации компании, может быть выполнена в различных цветах. Базовый логотип сочетает в себе ярко-фиолетовый и оранжевый.

Проводя ребрендинг, компания отказалась от прежнего сине-оранжевого «уха» – под этим логотипом «Ростелеком» объединил десятки различных брендов холдинга «Связьинвест» в 2011 г. Тогда на разработку концепции нового бренда компания потратила 12 млн руб., а на весь ребрендинг (реклама, оформление салонов и т. д.) – еще 750 млн руб., писал CNews.

На разработку нового бренда и собственного фирменного шрифта компания потратила 35 млн руб., рассказала директор по маркетингу «Ростелекома» Елена Доброхотова. Оператор оптимизировал расходы на ребрендинг, отметила она: большое количество рекламных материалов и обновленный сайт rt.ru были полностью разработаны внутри компании.

Ребрендинг офисов, розничной сети продаж и точек обслуживания, а также замена вывесок будет проходить постепенно, уточняет Доброхотова.

Ребрендинг был ожидаем – президент госоператора Михаил Осеевский анонсировал его в октябре 2017 г. «Мы считаем, что ребрендинг надо проводить тогда, когда сама суть, само содержание компании уже существенно изменится. Поэтому – да, мы планируем его провести, но тогда, когда мы станем компанией цифровых технологий», – говорил он. В марте 2018 г. «Ростелеком» принял новую стратегию, которая как раз и предусматривает его цифровую трансформацию.

Новые цифровые сервисы «Ростелеком» представил вместе с новым брендом. Это мультимедийная платформа Wink, которая объединит в себе сервис цифрового телевидения от «Ростелекома» «Интерактивное ТВ», мобильное приложение, web-портал, а также приложение для Smart TV. На платформе уже доступны более 200 телеканалов, более 12 000 фильмов и эпизодов сериалов, а также различные сервисы для наиболее удобного потребления видеоконтента – перемотка, «Родительский контроль» и др.

Вторым представленным сервисом стал «Ростелеком Лицей». Это платформа онлайн-образования, на которой представлен специально отобранный контент, можно будет выбрать персонального куратора для ребенка, который составит для него программу развития и проконсультирует родителей, а также поможет им отслеживать расписание занятий и успеваемость ученика.

Еще один продукт «Ростелекома» – платформа для предпринимателей «Быть в плюсе», которая объединит в себе различные сервисы для бизнеса – от высокоскоростного интернета и мобильной связи до виртуальной АТС, SMS-реклама, Wi-Fi, видеонаблюдения или ТВ для бизнеса.

Обновленные тарифы «Ростелекома» и пакеты услуг теперь называются и объединены «по интересам» потребителей: «Для интернета», «Для спокойствия», «Для впечатлений», «Для всего», «Игровой».