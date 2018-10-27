Почему компании редко интересуются социально ответственными проектами

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Варвара Гранкова

Коммерческие компании добиваются выдающихся успехов. Они создают продукты для клиентов, прибыль для инвесторов и рабочие места для сотрудников. Кроме того, они разрабатывают лекарства от смертельных болезней, технологии, дающие интернет-доступ в самых отдаленных уголках планеты, и в целом повышают качество жизни, делая доступными все больше благ цивилизации и технологий.

Но компании делают и ужасные вещи. Они создают такие условия труда, что работа в буквальном смысле губит людей. Их деятельность становится причиной экологических катастроф, таких как нефтяные разливы или уничтожение лесов. Они продают наши данные тому, кто больше заплатит, чтобы манипулировать нами, заставляя покупать определенные продукты и голосовать за конкретного кандидата на выборах.

Учитывая возможности компаний достичь любого успеха, вопрос заключается не в том, могут ли они действовать во благо, а в том, почему не все руководители стремятся, чтобы их компании действовали во благо. Иначе говоря, почему некоторые руководители не настаивают, чтобы их организации вели себя ответственно перед обществом, и что могло бы их мотивировать инвестировать в социальную ответственность бизнеса?

Обычно для ответа на этот вопрос используют экономическое обоснование корпоративной социальной ответственности. Защитники КСО считают, что важно предоставить руководителям доказательства выгоды подобных инвестиций для компании, и они начнут инвестировать в экологически чистые продукты или безопасные условия труда. Таким образом, если руководители не инвестируют в социально ответственные проекты, они не верят в их экономическую эффективность.