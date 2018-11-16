Как заработать миллионы на детском лагере

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Личный архив

Наталья Рожинская впервые поехала работать вожатой в детский лагерь после первого курса Московского педагогического госуниверситета (МПГУ). Девушка пришла в ужас: школьники жили на турбазе советских времен, на завтрак им давали холодную манную кашу. Вожатые могли отшлепать ребенка за плохое поведение или оставить подростков без присмотра на несколько часов. Девушка загорелась идеей открыть лагерь, где все будет по-другому.

Сначала нужно было разработать программу для детей и получить опыт работы со школьниками. Рожинская поступила в педагогический актив «Грани» при МПГУ. Студенты придумывали программы и работали вожатыми в разных лагерях. А в 2008 г. Рожинская организовала первый лагерь для детей. Она взяла у своих родителей 300 000 руб. в долг и забронировала гостиницу в Подмосковье на новогодние каникулы. Знакомые студенты педвуза согласились бесплатно поработать вожатыми и помочь с продажей путевок. Они обзвонили школы, друзей и знакомых и собрали 40 детей от 6 до 12 лет. Путевки продали по 7000 руб. за шесть дней. Лагерь назвали «Грани» – так же, как отряд в МПГУ. Вожатые проводили тренинги и командные игры для развития лидерских и коммуникативных качеств.