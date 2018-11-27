Какие проблемы в Nissan вскрылись после отставки Карлоса Гона

Система корпоративного управления в корпорации оказалась не такой уж хорошей, как казалось

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Варвара Гранкова

В 2000-х гг., когда Карлос Гон, президент альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, приближался к зениту своей славы, а акции компании Nissan быстро дорожали, этот ныне отставной топ-менеджер Nissan неоднократно повторял инвесторам, что срок пребывания гендиректора в своей должности следует ограничить пятью годами. Теперь внезапно отправленный в отставку с поста президента компании и находящийся в Токио под арестом Гон, возможно, сожалеет, что не последовал собственному совету.

По словам аналитиков, с каждым годом, что Гон продолжал руководить Nissan, стандарты внутреннего контроля и дисциплины в компании деградировали. У компании «в прямом смысле слова отсутствовала структура управления», говорит руководитель департамента аналитики фондовых рынков SBI Securities Кохи Эндо.