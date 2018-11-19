Гендиректор Nissan рассказал о трех эпизодах дела Карлоса Гона

До сих пор власть в компании была сосредоточена в одних руках, и теперь Nissan намерена это изменить

Гендиректор Nissan Хирото Сайкава подтвердил информацию об аресте президента и председателя совета директоров концерна Карлоса Гона Itsuo Inouye / AP

Внутренняя проверка в Nissan выявила три эпизода нарушений со стороны президента и председателя совета директоров концерна Карлоса Гона и члена совета директоров Грега Келли. Об этом рассказал гендиректор Nissan Хирото Сайкава на пресс-конференции в штаб-квартире компании в Токио.

Во-первых, Гон и Келли занижали сумму собственных вознаграждений в отчетах для Токийской фондовой биржи, во-вторых, искажали сведения о расходовании средств компании и, в-третьих, использовали средства компании в личных целях, перечислил Сайкава. Это «серьезный проступок», оценил он. По его словам, Гон и Келли должны покинуть занимаемые посты. Этот вопрос планируется рассмотреть на заседании совета директоров в четверг, 22 ноября.

Отвечая на вопросы журналистов, гендиректор Nissan сообщил, что Гон и Келли совершали «неправомерные действия» на протяжении длительного времени. О нарушениях руководство компании узнало от осведомителя, имя которого Сайкава не назвал. Топ-менеджер «принес глубокие извинения» от имени компании акционерам, сотрудникам и поставщикам за «волнение и беспокойство», вызванные последними событиями. У него самого, по собственному признанию, новости вызвали разочарование, негодование и отчаяние. Комментировать возможность подачи иска к Гону компанией он не стал.

Как отмечает The Guardian, журналисты на пресс-конференции «отчаянно» требовали от топ-менеджера Nissan ответов на вопросы. Но он раскрывать подробности отказался, извинившись и сославшись на то, что расследование прокуратуры не окончено. Оценивать перспективы прокурорского расследования он также не стал. Согласно японскому законодательству прокуроры должны предъявить официальные обвинения арестованным до того, как дело будет передано в суд, отмечает Bloomberg. «Таким образом, сегодняшний арест Гона не означает, что его вина доказана. Пока не ясно, где Гон сейчас и как долго продлится процесс», – отмечает агентство.

До сих пор в компании слишком много власти было сосредоточено в одних руках и теперь Nissan намерена пересмотреть структуру управления, сказал Сайкава. Он призвал не расценивать произошедшее как переворот. Компания примет меры для предотвращения скандала, который может негативно отразиться на альянсе Renault-Nissan, сказал гендиректор. «Партнерство с Renault и Mitsubishi не будет затронуто, мы будем продолжать тесно сотрудничать с партнерами по альянсу», – заявил Сайкава.

Пресс-конференция гендиректора Nissan продлилась 90 минут. Bloomberg обратил внимание на то, что топ-менеджер не стал кланяться, как это в свое время делали руководители других японских компаний, попавших в громкие скандалы (например, Toshiba и Kobe Steel).

В понедельник, 19 ноября, токийская окружная прокуратура арестовала Гона и Келли. Их подозревают в нарушении закона о финансовых инструментах. По мнению следствия, топ-менеджеры указывали в отчетности для Токийской фондовой биржи заниженный размер вознаграждения для уклонения от уплаты налогов. Сайкава на вопрос, платил ли Гон налоги в Японии, ответил: «Предполагаю, что платил».

По итогам 2016 финансового года Гон получил в качестве вознаграждения почти 1,1 млрд иен (около $9,7 млн). Однако в отчетах была указана другая сумма – 730 млн иен, сообщал японский телеканал NHK. По информации агентства Kyodo, Гон и Келли совершали финансовые преступления в течение пяти лет начиная с 2011 г. Газета Asahi Shimbun писала, что в штаб-квартире Nissan в понедельник прошли обыски. По информации газеты Yomiuri, в понедельник Гон добровольно явился в прокуратуру на допрос. После допроса топ-менеджера арестовали, отмечало издание. Келли был непосредственным помощником Гона. Его арестовали по подозрению в заговоре с Гоном, отмечает Asahi Shimbun.

После публикации статьи о возможном аресте Гона акции Renault в течение дня подешевели на 14% на торгах на Парижской фондовой бирже. Акции Nissan на открытии торгов в Нью-Йорке упали на 9,3%. Торги акциями Nissan в Токио завершились еще до того, как стало известно о нарушениях.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французское государство, будучи одним из основных акционеров Renault, заинтересовано в стабильности компании и обеспечит защиту ее сотрудникам (Гон возглавляет совет директоров французского автоконцерна). «Государство как акционер будет крайне внимательно следить за стабильностью альянса [Renault-Nissan-Mitsubishi] и компании, а также вместе с этим, очевидно, и за необходимой стабильностью для всех сотрудников компании», – передала слова Макрона пресс-служба Елисейского дворца.

Гон хорошо известен в России и не раз здесь бывал. В 2013-2016 гг. он возглавлял совет директоров крупнейшего российского автопроизводителя – «АвтоВАЗа» (его Renault контролирует). Сейчас Гон является председателем совета директоров совместного предприятия (СП) Renault и «Ростеха» – нидерландской Alliance Rostec Auto B.V. У этого СП консолидировано 96,6% «АвтоВАЗа», партнеры планируют выкупить у миноритариев оставшиеся акции. «На данном этапе преждевременно что-либо комментировать», – заявил представитель «Ростеха» «Ведомостям».