Как Карлос Гон стал героем японских комиксов и чем ему насолил французский президент

Председатель совета директоров Renault и Nissan Motor Карлос Гон рассказывает, что помогало ему спасать от краха автомобильные компании и что ему пришлось в них изменить

Статья опубликована в № 4612 от 19.07.2018 под заголовком: Карлос Гон: Возрождение – это когда через 15 лет компания по-прежнему на верном пути

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Карлос Гон Сергей Портер / Ведомости

Глядя на облупленные стены, изношенные деревянные стулья, я размышляю о вкусах Карлоса Гона по части ресторанов. Автомобильный магнат, чья империя раскинулась от Франции до Японии, устраивал вечеринки во дворце Марии-Антуанетты в Версале. А я только что прошла через двери старомодного парижского бистро Josephine Chez Dumonet с занавесом из шнуров. Кажется, здесь ничего не меняли с тех пор, как нынешние владельцы приобрели его в 1950-м. Слева на одиноко висящем плакате изображен стендап-комик. Справа в рамку заключена рассыпающаяся от старости театральная афиша.

Гон входит – расслабленный, белая рубашка под темно-синим деловым пиджаком расстегнута. Пока он дружески здоровается за руку с каждым официантом у двери, я сижу за его любимым угловым столиком, потягиваю шампанское и потихоньку таскаю с тарелки фуагра, огромную порцию которой мне мгновенно подали как комплимент. «Josephine – заведение особенное, домашнее, – объясняет Гон, занимая место напротив. – Они советуют вам, что брать, в зависимости от того, что у них хорошего сегодня: свежее мясо, или грибы, или трюфели».

Я начинаю понимать, что такой непритязательный, без излишеств, взгляд, когда качество традиционной французской кухни единственное, что имеет значение в ресторане, – это своего рода фирменный подход Гона. Человек, который все время мотается между континентами и урывками спит в бизнес-джете, ценит домашний дух. Его поистине безжалостная сосредоточенность на эффективности принесла ему известность в мире бизнеса. В 1990-х он прославился спасением Renault, где он провел радикальную реструктуризацию, а заодно заработал прозвище Le cost killer. Оно раздражает Гона, но пристало к нему намертво.

«Конечно, это сексуально, в нем [в прозвище] чувствуется кровь, подлость, – говорит он. – Но [на моем месте] любой стал бы Le cost killer. Если бы план возрождения касался только сокращения затрат, он длился бы года два. Но возрождение – это когда прошло 15 лет, а компания по-прежнему на верном пути». Позже, в Японии, он вернул успех Nissan, все так же энергично размахивая топором и отправляя в небытие одно рабочее место из семи. Именно там он прославился больше всего. Его, человека со стороны, приняли как своего, что необычно для Японии. И даже запечатлели его жизнь в манга (комиксах).

Он выглядит бодрым, аккуратно причесанные черные волосы скидывают добрый десяток лет от его 64. Гон сейчас играет последний, но привычно амбициозный акт в своей пьесе, возглавляя империю, представляющую собой партнерство трех автопроизводителей, которые чуть было не объединились. К альянсу Renault-Nissan, созданному 19 лет назад (Renault контролирует 43% Nissan, Nissan – 15% Renault), он в 2016 г. добавил Mitsubishi Motors (34% ее акций – у Nissan). Будучи и гендиректором, и председателем совета директоров в альянсе, Гон управляет вторым по величине автоконцерном мира в эпоху чрезвычайных потрясений.

«Автомобильная промышленность сейчас находится в некоторой неопределенности, – рассуждает Гон. – Ее первоначальная основа подорвана интернетом, искусственным интеллектом, наступлением электромобилей, изменившимися предпочтениями потребителей, которые отказываются от индивидуального владения автомобилем. Отрасль задается вопросом, как всему этому соответствовать».