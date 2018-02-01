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Статья опубликована в № 4499 от 01.02.2018 под заголовком: Компания недели: Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi

Консолидация на первом месте

Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi вышел на первое место по продажам автомобилей в мире

Всего год продержалась на 1-м месте по количеству проданных машин в мире Volkswagen Group. Ее обогнал альянс Renault-Nissan-Mitsubishi, сумевший продать в 2017 г. 10,6 млн автомобилей (рост на 6,5%). Эта цифра учитывает продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей под разными брендами: Renault, Nissan, Mitsubishi Motors, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine, Infiniti, Venucia, Datsun и российской Lada. Результат немецкого автоконцерна (в группу входят марки Audi, Skoda, Seat, Porsche, Bentley, Bugatti, Lamborghini, MAN и Scania) оказался чуть скромнее – 10,53 млн. Третий результат по количеству проданных машин продемонстрировала японская Toyota Motor – 10,39 млн шт. (включая в том числе продажи Hino Motors).

Любопытно, но инвесторы отнеслись к новости прохладно: 30 января акции Renault, например, по сравнению с ценой закрытия 29 января снизились на 1,2%. Видимо, для рынка это было ожидаемым результатом. Альянс отмечает растущий в 200 странах спрос на кроссоверы, легкие коммерческие автомобили и электромобили. Это помогло альянсу стать новым мировым лидером автомобильного рынка, но ключевую роль сыграло получение в 2016 г. контроля в японской Mitsubishi и консолидация ее результатов. Без этой марки альянс продал бы в 2017 г. на 1 млн машин меньше.

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