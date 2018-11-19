Nissan потребует уволить Карлоса Гона с поста председателя совета директоров

Председатель совета директоров Renault и Nissan Motor Карлос Гон Itsuo Inouye / AP

Nissan Motor Co. предложит отправить в отставку Карлоса Гона с поста президента и председателя совета директоров. Об этом говорится в пресс-релизе концерна. Предложение об отставке будет рассмотрено на ближайшем заседании совета директоров компании. На нем также будет предложено лишить полномочий члена совета директоров Грега Келли.

В течение многих лет Гон и Келли занижали суммы своих вознаграждений в отчетах для Токийской фондовой биржи, говорится в пресс-релизе. «В отношении Гона были обнаружены и другие значительные нарушения, такие как использование активов компании в личных целях», — отмечается в сообщении. «Неправомерное поведение» Гона и Келли было выявлено в результате внутреннего расследования компании, утверждается в пресс-релизе.

Nissan предоставляет всю необходимую информацию прокуратуре Японии и сотрудничает со следствием, уточняется в пресс-релизе. Компания также принесла извинения акционерам.

Ранее японская газета Asahi Shimbun со ссылкой на источники сообщила, что Гон может быть арестован в Японии из-за подозрений в нарушении финансового законодательства. По информации издания, Гона подозревают в том, что он не задекларировал в Японии часть вознаграждения, которое получил в форме ценных бумаг от Nissan Motor Co. Отсутствие полных данных о вознаграждении в документах раскрытия, согласно японскому законодательству, может быть приравнено к манипулированию информацией на рынке.

По данным Asahi, в понедельник, 19 ноября Гон добровольно явился в прокуратуру Токио. По информации источников японского телеканала NHK, если во время допроса будут получены «конкретные доказательства» того, что именно по распоряжению Гона в финансовых отчетах была дана неполная информация о его вознаграждении, то топ-менеджера могут арестовать. В свою очередь японская газета Yomiuri и телеканал NHK сообщили, что Гон уже арестован.

После публикации статьи о возможном аресте Гона акции Renault подешевели на 4,7% на торгах на Парижской фондовой бирже, отмечает Bloomberg. Торги акциями Nissan в Токио завершились еще до того, как в Asahi Shimbun была опубликована статья.

«Мы в настоящее время проверяем информацию и не комментируем», - сообщил NHK представитель Renault.

Nissan проведет пресс-конференцию в Токио в 21:00 по местному времени (15:00 мск).

Гон с конца 1996 г. занимал различные руководящие посты в Renault. После того, как в 1999 г. Renault и Nissan стали стратегическими партнерами, Гон был назначен директором по производству японского концерна. Через год он стал президентом Nissan. С 2005 г. топ-менеджер также возглавляет Renault. Он занимает пост президента и гендиректора французского концерна. В 2013-2016 гг. Гон возглавлял совет директоров «АвтоВАЗа». В декабре 2016 г. Гон был избран председателем совета директоров Mitsubishi. В апреле 2017 г. Гон передал полномочия гендиректора Nissan Хирото Саикаве, оставшись во главе совета директоров.

В марте Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что Renault и Nissan ведут переговоры о слиянии, а Гон может возглавить объединенную компанию. Ранее Гон заявлял о желании сделать альянс Renault, Nissan и Mitsubishi «необратимым» к тому времени, как он покинет пост гендиректора Renault. В интервью Financial Times он заявлял, что это может произойти до 2022 г., когда закончится срок действия его контракта.

Ранее Financial Times писала, что Гон в Японии вернул успех Nissan. «Именно там он прославился больше всего. Его, человека со стороны, приняли как своего, что необычно для Японии. И даже запечатлели его жизнь в манга (комиксах)», — писала газета.