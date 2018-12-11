Менеджмент / Карьера

Зачем компании тратят миллионы на развитие социальных навыков сотрудников

Работников учат правильному рукопожатию и поддержанию беседы
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Скотт Джонсон, президент технологической компании Certified Retail Solutions, поставляющей оборудование розничным магазинам, ничего не имеет против того, чтобы сотрудники учились прямо на рабочем месте. Однако сейчас, к его ужасу, это обучение уже включает и технику рукопожатий. «Приходится даже учить их, что, когда жмешь руку, нужно смотреть в глаза», – объясняет Джонсон.

Когда Кайл Вит в 17 лет начал работать стажером в Certified Retail Solutions, его приводило в ужас любое общение. Однажды он потратил целый день на попытки понять, как разобрать принтер, потому что боялся обратиться за помощью к своему начальнику. «Я действительно не знал, как общаться с людьми в профессиональном плане. Этому не учат в школе», – говорит Вит. Теперь Вит научился уверенно пожимать руку собеседнику, подтверждает Джонсон.

Новые позиции, уцелевшие в процессе автоматизации, требуют значительно больше социальных навыков, чем рабочие места на заводах и фабриках, когда-то бывшие движущей силой экономики. Роботы пока не умеют проявлять дружелюбие, болтать о том о сем, успокаивать недовольных клиентов, поэтому у людей еще есть перспективы. Тем не менее выясняется, что многие люди не сильны в вышеперечисленном.

Bank of America разработал для своих сотрудников национальную программу обучения сопереживанию. Кассовые операции уступают место онлайн-банкингу, а от сотрудников банка теперь требуется предлагать клиентам более широкий спектр услуг, говорит Джон Джордан, руководящий развитием сотрудников клиентской службы банка. «Мы стараемся помогать людям в значимые моменты их жизни», – объясняет он. Банковская программа этапов жизни помогает сотрудникам понять, каково быть родителем, опекуном или пенсионером. К программе присоединилось около 17 800 работников Bank of America.

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