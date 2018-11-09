Семь навыков незаменимых людей в эпоху автоматизации

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Варвара Гранкова

Сегодняшние молодые профессионалы выросли в век развития интернета, изобретения смартфонов и эволюции систем машинного обучения. Наша жизнь, включая работу и ведение бизнеса, все больше автоматизируется. И молодое поколение беспокоится о своей конкурентоспособности на рынке труда. Мы расскажем о навыках, которые сделают вас незаменимыми независимо от того, что готовит нам будущее. И не имеет значения, будете ли вы наемным работником, фрилансером или откроете собственный бизнес.

Коммуникация

Сегодня необходимо обладать развитыми коммуникативными навыками, чтобы добиваться внимания окружающих и побуждать их к конкретным действиям. Основа коммуникации – создание убедительной истории. Большинство людей разучились рассказывать – они доверяются программному обеспечению, что привело к поголовной усталости от презентаций в Power Point. Совсем другое дело, если вместо простого перечисления сухих фактов использовать для привлечения внимания не только достоверные данные, но и метафоры, и преувеличения. Так поступают все хорошие рассказчики. Например, Альберт Эйнштейн, объясняя теорию относительности, мог изобразить себя путешествующим в поезде, скорость которого приближается к скорости света.

В эффективной коммуникации история и факты, риторика и наука переплетаются, чтобы вызвать эмоции у окружающих и побудить их к действию. Попытки создать авторов-роботов предпринимались неоднократно, способность эффективно коммуницировать всегда будет пользоваться высоким спросом и будет тяжело поддаваться автоматизации.

Информация

Разумеется, коммуникация должна быть организована вокруг определенной темы. И если вы хорошо разбираетесь в какой-то сфере, у вас неплохая стартовая площадка. Если вы способны оценить динамику развития этой области, значит, вы располагаете знаниями, которые нельзя получить исключительно при помощи Google. А если вы завоевали репутацию эксперта по какому-либо вопросу, вы сможете – благодаря экспертному положению – получать привилегированный доступ к новым знаниям и информации.

В сфере профессиональных услуг эксперты могут сами диктовать условия. Например, Рохит Кумар – директор службы налоговой политики в PwC в США – известен в конгрессе США и среди международных экспертов по налогообложению, поскольку обладает обширными познаниями и понимает направления развития налоговой политики. Компетентные люди, умеющие к тому же продвигать новые знания, всегда будут на шаг впереди роботов.