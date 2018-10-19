Как цифровые технологии меняют цепочки поставок

Традиционные концепции отомрут. Но что придет им на смену?

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Варвара Гранкова

Для принятия точных решений управленцам нужен доступ к данным о цепи поставок в режиме реального времени. Но устаревшие технологии порой препятствуют ее прозрачности на всех этапах. Однако скоро все может измениться. Возможно, через 5–10 лет появится отлаженная, саморегулирующаяся система, которая обеспечит оптимальное исполнение всех рабочих процессов и потребует минимального вмешательства человека.

Цифровые технологии помогут компаниям собирать, анализировать, интегрировать и интерпретировать высококачественные актуальные данные. На этих данных будут строиться автоматизация, прогнозирование, роботизация – все инновации, которые придут на смену традиционному управлению цепями поставок.