Менеджмент / Предпринимательство
Статья опубликована в № 4769 от 07.03.2019 под заголовком: Как преуспеть в Африке

Как малому и среднему бизнесу преуспеть в Африке

Восемь рекомендаций российским компаниям, желающим экспортировать продукцию в Африку
Екатерина Дьяченко, основатель онлайн-платформы b2b-export.com

Если раньше экспорт в Африку был прерогативой крупных государственных компаний, то сейчас ничто не мешает российскому малому и среднему бизнесу предлагать свои товары на африканском континенте. Последние 10 лет Африка показывает феноменальный рост ВВП, но местное производство мало развито, и импорт растет. Из-за падения курса рубля и стагнации на внутреннем рынке экспорт становится все более выгодным делом. Но как некрупным региональным производителям наладить продажи на таких далеких рынках, как Нигерия, Кения, ЮАР? Вот несколько простых правил.

1. Покупатели в Африке любят экономить, поэтому долго и дотошно изучают все варианты, сравнивают российские товары с индийскими, китайскими, турецкими. Процесс переговоров начинают задолго – за 2–3 года до планируемой закупки. Очень важно вовремя предоставить цены, описания и подтверждения качества, уверенно заявить о готовности произвести и поставить товар в наикратчайшие сроки и при этом не задавать лишних вопросов. Покупатель из Африки вернется к вашему предложению в течение 12–14 месяцев, условия закупки за это время мало изменятся.

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