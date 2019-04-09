Менеджмент / Карьера
Статья опубликована в № 4792 от 10.04.2019 под заголовком: Четыре препятствия для таланта

Четыре причины, почему вы не добиваетесь успеха

Талант не гарантирует высокой эффективности. Что мешает талантливым сотрудникам реализовать себя на службе?

Независимо от того, насколько вы умны, опытны и осведомлены, существует разница между тем, что вы могли бы сделать, и тем, что вы обычно делаете. Именно поэтому так часто поиск талантливых кадров не приносит результатов: работодатели оценивают потенциал кандидата (максимально возможную продуктивность), тогда как их главная задача – оценить стандартную производительность. Как он будет работать после получения должности? А через пять лет? Мало кто работает с максимальной отдачей и сохраняет 100% мотивации в течение долгого времени на одном месте.

Большинство даже не старается работать в полную силу после полугода на новом месте. Ниже описаны четыре самые распространенные причины этого, а также способы с ними справиться.

Несоответствие кандидата. Реализация таланта – во многом результат удачного соответствия кандидата и должности. В организационной психологии это называется соответствием человека и среды и измеряется степенью соответствия качеств, ценностей и способностей кандидата особенностям работы, должности и организации.

Сложность в том, что компании зачастую не имеют ясного представления о собственной корпоративной культуре. Поэтому так много компаний называют себя разносторонними, инновационными и социальными, чем они в действительности не являются в полной мере, выдавая желаемое за действительное.

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Комментарии
Puhov
09:52 10.04.2019
Хорошая статья, доходчиво и по делу.
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