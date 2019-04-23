Почти половина офисных сотрудников в России работают по дороге на службу

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Варвара Гранкова

Елизавета Бурова, менеджер по маркетингу кадровой компании ManpowerGroup, живет в 43 км от Москвы, в городе Раменском. Каждое утро она проводит 40 мин в электричке, которая идет до станции Люберцы, потом 40 мин в метро, чтобы добраться до работы. Вечером возвращается домой в электричке с Казанского вокзала и тратит на дорогу около двух часов. Одно время, когда работы было особенно много, она работала прямо в электричке – читала почту, вела деловую переписку. Бурова говорит, что никогда не обсуждала с руководством, что она начинает работать задолго до начала рабочего дня, и не просила никаких поблажек. По ее словам, работодатель и так пошел ей навстречу: после выхода из декрета ежедневно она проводит в офисе только шесть часов. А работает в дороге по собственной инициативе, когда это нужно для выполнения задания в срок.

Опрос, проведенный в январе 2019 г. международной компанией IWG (сдает в аренду офисы и отдельные рабочие места), показал, что по дороге на работу трудится 48% работников во всем мире и 41% россиян. Всего компания опросила более 15 000 работников в 80 странах.

42% респондентов IWG по всему миру и 34% в России считают, что работодатель должен включать время, потраченное на поездку до работы, в их официальный рабочий день. Работодатели же так не делают. Анна Спиридонова, руководитель группы консультантов по подбору персонала Ancоr Consumer Goods, говорит, что ей не известны случаи, когда бы работодатель был готов считать рабочим то время, которое сотрудник тратит на дорогу.

Другое дело, если речь идет о служебных разъездах в течение рабочего дня. Татьяна Григоренко, директор по персоналу группы компаний «Инновация», занимающихся эстетической медициной, рассказывает, что в группе работает множество менеджеров по продажам, которые в течение рабочего дня ездят на встречи с клиентами и работают по дороге в транспорте. Эти поездки оплачиваются, поскольку происходят в рабочее время. Наниматели все же идут навстречу сотрудникам, которые проводят в пути до офиса много времени. Многие компании, объясняет Спиридонова, предлагают далеко живущим работникам более гибкий график – например, можно работать с 8 до 17 ч или с 10 до 19 ч, чтобы избежать утренних и вечерних пробок на дорогах. А компании, у которых офисы или производственные площадки расположены далеко от метро или остановок наземного транспорта, обеспечивают сотрудников корпоративными автобусами, которые курсируют каждые 15–20 мин.