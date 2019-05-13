Как составить правильный бизнес-прогноз

Статья опубликована в № 4811 от 14.05.2019 под заголовком: Директор по предсказаниям

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Варвара Гранкова

Прогноз – ключевой инструмент создания стоимости. Теория финансов гласит, что стоимость предприятия – это текущая дисконтированная стоимость будущих денежных потоков, а прогноз создает своего рода дорожную карту поступления этих денежных потоков. Прогноз также является инструментом оценки эффективности применяемой стратегии. Он смещает фокус внимания с краткосрочных результатов на долгосрочные цели. Однако не все прогнозы одинаково ценны. У полезного прогноза есть пять простых признаков.

1. Хороший прогноз включает предполагаемые результаты операционной деятельности и определяет потребность в ресурсах на ближайшие 3–5 лет. Тогда как компании обычно рассчитывают ожидаемые финансовые результаты только на год. Более длительный временной горизонт позволит реализовать управленческие инициативы, которые не дают немедленной отдачи.

2. Хороший прогноз отражает особенности отрасли и рынка, на котором работает компания.

3. Прогноз темпов роста и необходимых ресурсов соответствует стратегическим решениям, принятым компанией.