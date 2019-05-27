Московское правительство пышно провело конкурс для малых и средних предпринимателей Москвы

Варвара Гранкова

В марте этого года Ирина Кузьмич, совладелица компании «Биопродукт», которая производит трехспиральный коллаген (используется как сырье для выпуска лекарств и косметики), увидела на улице рекламу с объявлением конкурса для предпринимателей. Организатором конкурса выступало правительство Москвы, и Кузьмич сразу подумала, что на конкурсе можно познакомиться со многими московскими предпринимателями, презентовать им свой продукт и найти предприятия, которым интересно закупать коллаген. Вечером она подала заявку.

Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы (ДПиИР) учредил премию «Прорыв года» для малых и средних предпринимателей в начале 2019 г. Всего было заявлено девять номинаций: молодой предприниматель года, почетный стартап, мама – успешный предприниматель, иностранный предприниматель, социально ответственный бизнес, возвращение года (компания, которая несла сильные убытки, а потом поправла финансовое положение), франшиза года, экспортер года и гран-при года.

ДПиИР не раскрывает бюджет конкурса. Однако, по данным портала госзакупок, на информационно-рекламную кампанию о победителях конкурса на радио и по телевидению департамент потратил 7,85 млн руб. – такова сумма контракта департамента с компанией «Агентство «Игроник». В конце апреля департамент опубликовал на портале еще один контракт на проведение информационно-рекламной кампании о победителях конкурса на наружных конструкциях уже на сумму 24,91 млн руб. Электронный конкурс еще не завершен. Дарья Сунцова, руководитель оргкомитета национальной премии «Бизнес-успех», говорит, что обычно бюджет подобных конкурсов для предпринимателей составляет несколько десятков миллионов рублей.

Церемония награждения победителей прошла с размахом на «ВТБ арене», где для участников был организован рок-концерт. Победителям в каждой номинации выдали диплом, статуэтку и обещали информационную поддержку города: рекламные щиты на улицах Москвы, рекламу на радио и телевидении. Денежных призов не было.

«Ведомости» решили выяснить, как были отобраны девять победителей из 35 000 предпринимателей, подавших заявки на конкурс «Прорыв года». Несмотря на многочисленные попытки, «Ведомости» так и не получили полный список членов жюри и критерии отбора победителей. Два опрошенных члена жюри сказали только, что выбирали победителей по субъективным ощущениям: тех, что понравились и показались яркими и перспективными с точки зрения роста бизнеса.

Проверка на соответствие

Всего в Москве 826 975 микро-, малых и средних предприятий, по данным Единого реестра малого и среднего предпринимательства. Заявки в ДПиИР подали 35 000 индивидуальных предпринимателей и малых предприятий, в финал вышел 31 предприниматель, а победили всего девять.

Все поданные заявки ДПиИР сначала проверил на соответствие требованиям конкурса: у предпринимателей не должно было быть задолженности по уплате налогов и в отношении их не должна была проходить процедура ликвидации или банкротства. После первого отсева в департаменте рассчитали экономические показатели оставшихся конкурсантов. Чтобы выйти в финал, предприятие или индивидуальный предприниматель должны были с 2017 по 2018 г. увеличить выручку на 15–25%, а число сотрудников – на 10–15%. Экспортеры должны были нарастить экспорт на 30%, а франчайзеры – продажи франшиз на 20%. Анкеты проранжировали по количеству набранных баллов. По мнению предпринимателя Дмитрия Степаненко, участника конкурса и совладельца компании – разработчика ПО «Цифровые системы», это был трудный этап конкурса, потому что пришлось в очень короткие сроки проводить инвентаризацию своего бизнеса и приводить в порядок все документы. «У меня за это время родились идеи, как реструктурировать бизнес и развиваться дальше», – говорит он.

«Ведомости» изучили 31 компанию, вышедшую в финал конкурса по этим показателям. Это компании из самых разных отраслей: разработка и производство 3D-принтеров, разработка программного обеспечения и IT-cистем, производство лекарств, решения по роботизации производства, выпуск и продажа косметики, ресторанный бизнес, сеть футбольных клубов и курсы по обучению нянь. По данным СПАРК, в 2017 г. выручка только двух компаний из списка составила 300–450 млн руб., выручка еще двух компаний – около 100 млн руб., выручка 13 компаний варьировалась от 1 млн до 50 млн руб., у остальных раскрывших свои показатели годовая выручка была ниже 1 млн руб. 12 компаний, по данным СПАРК, в 2017 г. понесли убытки.

Цель конкурса не в том, чтобы выделить наиболее успешные с финансовой точки зрения компании, важно показать, что в Москве есть предприниматели с интересными продуктами и яркими идеями, уверяет Игорь Бухаров, член жюри конкурса и президент Федерации рестораторов и отельеров России. По его словам, в конкурсе принимали участие в основном микропредприятия (по закону компании с выручкой ниже 120 млн руб. в год), потому что именно им больше всего требуется поддержка и дополнительная реклама.

По зову сердца

На третьем этапе конкурса финалисты выступали с презентациями перед жюри. Одновременно шло голосование среди жителей Москвы на платформе «Активный гражданин», в котором приняло участие 120 000 человек. Конкурсанты рассказали «Ведомостям», что презентации были короткими, всего по 3–5 мин на каждую компанию, члены жюри просто слушали конкурсантов и вопросов им не задавали.

У жюри не было никаких критериев отбора победителей, каждый отдавал голос по личному усмотрению, рассказывает член жюри конкурса, президент общественной организации «Женщины бизнеса» Татьяна Гвилава. Она говорит, что выбрала компании, которые приносят пользу обществу и имеют перспективы роста. А Бухаров выбирал тех, кто казался ему ярким и интересным. По его словам, объективно оценить он мог только тех конкурсантов, кто, как и он сам, работает в ресторанном бизнесе и в сфере гостеприимства. За других голосовал, когда продукт компании поражал его своей необычностью, например, он проголосовал за проект, который создает системы видеонаблюдения, и не проголосовал за компанию по производству и продаже косметики. По принципу «нравится или не нравится» голосовали и простые пользователи интернета на платформе «Активный гражданин», рассказывает он. В итоге было выбрано девять победителей, среди которых компании из самых разных секторов и с самыми разными финансовыми показателями.

Статуэтка и реклама

Большинство опрошенных «Ведомостями» предпринимателей-конкурсантов сказали, что их устраивает приз в виде информационной поддержки со стороны городских властей. Руслан Баширов, совладелец футбольных клубов «Футбостарз» (бренд «Чемпионика»), говорит, что чем больше людей в Москве узнают о его клубах, тем больше посетителей у него будет. А Наталья Линькова, совладелица компании «Айкью медиа групп» (агентство по поиску и обучению нянь), надеется привлечь к сотрудничеству более профессиональных нянь и педагогов, которые могут стать детям «бабушкой на час».

Ирина Кузьмич сказала, что пришла на этот конкурс для общения с другими предпринимателями и с членами жюри, она хотела завести интересные и нужные для бизнеса знакомства. Однако взаимодействия с жюри не было, и это ее расстроило.

В реальности участники конкурса получат поддержку в основном на словах – в виде статуэток и дипломов, отмечает Дмитрий Несветов, член совета московского отделения «Опоры России». Между тем, объясняет он, бизнесу нужны льготы на аренду, налоговые послабления, кредиты по сниженным ставкам и доступ к городским госзаказам. Поэтому, несмотря на множество конкурсов для предпринимателей, в них в основном участвуют небольшие компании, а предприятия малого и среднего бизнеса не хотят тратить время на подготовку и участие в подобных соревнованиях и часто их игнорируют, поясняет он.