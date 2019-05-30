На цветочных горшках из бетона можно неплохо заработать
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28-летняя москвичка Мария Фейзрахманова восемь лет проработала в банках – начинала ассистентом, а потом доросла до начальника отдела продаж. Работа в офисе ей наскучила, девушка мечтала открыть свой бизнес. Идею подсказал супруг: в интернете он случайно наткнулся на американскую фирму, которая производит цветочные горшки из бетона для кактусов. Муж предложил Фейзрахмановой повторить изделия – мол, бетон несложный материал и у нее получатся горшки не хуже, чем у американцев. В 2016 г. Фейзрахманова уволилась, купила мешок цемента, песка и открыла студию Concrete Color. Но муж ошибался – первые горшки были кривыми, трескались и крошились. Оказалось, что на предметы интерьера идет не обычный строительный бетон, а более хрупкий – архитектурный. Основные ингредиенты – белый или серый цемент мелкого помола, кварцевый или мраморный песок и вода. Готовых смесей в строительных магазинах не было, и Фейзрахмановой пришлось самой разрабатывать оптимальный рецепт бетона. «За год я перепробовала тысячу разных рецептов», – вспоминает она.
Сейчас мастерская Concrete Color выпускает не только бетонные горшки, но и часы, подсвечники, подставки для кружек, ручек и карандашей. Выручка студии в 2018 г. составила 3,1 млн руб., а чистая прибыль – около 1,4 млн руб. В рознице горшки продаются по 600–1200 руб. за штуку, а часы – по 2000–4000 руб. за штуку. Главные покупатели Concrete Color – крупные компании, они заказывают горшки и часы для клиентов и сотрудников. На заказы корпоративных клиентов приходится около 80% продаж, говорит Фейзрахманова.
Подсолнечное масло и силикон
«Бетон должен быть как сметана», – говорит Фейзрахманова. Цемент и песок она заказывает в Турции. Российские не подходят – бетон плохо застывает, а горшки трескаются, продолжает Фейзрахманова. Первые эксперименты она проводила дома на кухне. Бетон заливала в кружки, вазочки и пластмассовые контейнеры. Примерно через сутки застывший бетон нужно достать из емкости и отшлифовать наждачной бумагой неровности и пузырьки на поверхности. Но бетон намертво прилипал к формам. Фейзрахманова стала смазывать стенки формы подсолнечным маслом – тогда бетон становился жирным и липким. Наконец она прочитала в интернете, что формы нужно отливать из силикона.
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