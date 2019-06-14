Как инженер-строитель из Самары создал электрический снегоход

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Максим Гнедов, основателя компании «Сноубайк» Личный архив

История 33-летнего Максима Гнедова, основателя компании «Сноубайк», выпускающей легкие электрические снегоходы, – это череда изобретений, причем в самых разных областях. Пищу для ума Гнедову давали многочисленные хобби. Гнедов родился в г. Похвистнево, учился в Самаре, потом недолго поработал инженером по обследованию зданий и сооружений. Во время учебы в университете он с друзьями увлекся огненными шоу, ребята выступали на фестивалях, корпоративах и свадьбах. Но после пожара в ночном клубе «Хромая лошадь» в 2009 г. они переключились на более безопасный светодиодный реквизит. Стали экспериментировать с пиксельными пои. Пои – шары для жонглирования. Артист жонглирует ими, а зрители видят трехмерную картинку в воздухе, объясняет Гнедов. Технологию Гнедов подсмотрел в интернете. Вместе с другом-программистом они стали делать шары сами, компоненты покупали в Китае. В 2012–2013 гг. удалось продать 40 пар по 30 000 руб. каждая – в России, Индии и даже Колумбии. Но потом проект закрыли – не хватило инвестиций, споткнулись на дорогостоящем гарантийном обслуживании.

Следующую идею Гнедову подсказало увлечение горнолыжным спортом: «Я долгое время катался на сноуборде и лыжах, заскучал. Увидел в США скибайк (велосипед, у которого нет трансмиссии, а вместо колес лыжи. – «Ведомости»), заинтересовался, но его нигде нельзя было купить. Сделал скибайк сам, покатался и заметил, что он привлекает внимание на склоне». Вместе с несколькими друзьями Гнедов занялся сборкой в подвальной мастерской: рамы делали сами, а рули, лыжи и седла покупали готовые. В 2015–2016 гг. продали 40 скибайков примерно по 20 000 руб. за штуку.

Плюс педали

«Нам говорили, что неплохо было бы к нашему снегокату педали приделать, чтобы в горку подниматься. Мы сначала сочли идею бредовой, но потом решили попробовать», – говорит Гнедов. Тогда как раз в США появились гусеничные комплекты для переоборудования мотоциклов в снегоходы. Ребята решили поставить гусеничный механизм: впереди лыжа, сзади гусеница. Они знали о новом тренде – распространении электрического транспорта. И решили сделать прототип маленького электрического снегохода – чтобы раскладывался и помещался в багажник.