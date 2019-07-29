Что делать сотруднику, если его поймали на лжи

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Варвара Гранкова

У многих складывается впечатление, что ложь и вправду работает. Преимущественно это происходит потому, что далеко не все люди готовы вступить в конфронтацию из-за нашего обмана. Тем не менее часто те, кому мы врем, подают сигналы, указывающие на сомнение или даже недоверие. Вопрос лишь в том, готовы ли мы их увидеть.

Нечто подобное я наблюдал на совещании у моего клиента. Менеджер (назовем его Грэгом) показывал собравшимся презентацию о финансовом состоянии компании. По мере того как Грэг объяснял причины провалов предыдущего периода и давал прогнозы на следующий, люди в комнате начинали казаться все более встревоженными. Многозначительное переглядывание за столом и неловкие намеки в вопросах предполагали, что собравшиеся не очень-то верят его объяснениям. Немного погодя я поделился этими наблюдениями с Грэгом.

Если вы чувствуете, что ваша подача информации, отрицание ошибок, приукрашивание данных или преувеличение заслуг вызвали нежелательную реакцию, не стоит уверять себя, что все будет хорошо и надо просто переждать, пока неловкая пауза закончится и слушатели перестанут хмуриться. Ваша репутация прямо сейчас под вопросом. Но есть несколько способов вернуть себе часть потерянного доверия.

Сначала подумайте, почему вы солгали. Когда я спросил Грэга, почему он начал приукрашивать показатели, он ответил, что иного выбора у него не было. «Я проработал в отделе продаж компании меньше всех остальных, – объяснил он. – Все думали, что я не справлюсь, и я чувствовал себя посторонним». Его отчаянное желание почувствовать себя частью компании подвигло его на этот поступок.