Что делать, если вы несчастны на работе

Варвара Гранкова

Если верить статистике Gallup, 85% сотрудников не демонстрируют высокой заинтересованности в работе, а значит, мало кто понимает, как быть счастливым, работая. Среднестатистический современный человек проводит около 90 000 часов жизни на службе, поэтому очень важно проводить это время таким образом, чтобы это приносило не только деньги, но и удовольствие. Однако загвоздка в том, что счастье (как и все эмоции) – краткосрочное, а не постоянное состояние. Решение этой проблемы – сделать профессиональную деятельность и жизнь осмысленной.

Как отмечает автор книги The Power of Meaning: Crafting a Life That Matters Эмили Эсфахани Смит, люди, сосредоточенные на поиске смысла жизни, чаще и дольше чувствуют себя благополучно. Исследования показывают, что ощущение значимости работы является одним из наиболее действенных, но недостаточно используемых стимулов для повышения вовлеченности и производительности сотрудников. Опрос 12 000 сотрудников показал, что половина не видит смысла в работе. У тех же, кто чувствует значимость своей работы, удовлетворенность оказалась в 1,7 раза выше. Они втрое реже хотят сменить место работы по сравнению с теми, кто не видит смысла в работе.

Руководители часто признаются, что хотели бы видеть больше смысла в своей работе. Например, Джон (имя изменено) основал биотехнологическую компанию с выручкой в $2 млрд. Инвесторы настаивали на том, чтобы он занял пост генерального директора другой организации. Но Джон понял, что хочет решить серьезные проблемы в сфере здравоохранения, с которыми до него никто не мог справиться. Хотя он был польщен, что ему предложили высокую должность, от работы ему требовалось большее: удовлетворение в долгосрочной перспективе и личная заинтересованность в том, что он делает.

Смысл или счастье

Но чем ощущение смысла в работе отличается от счастья? Психолог Рой Баумайстер и его коллеги предложили пять критериев, помогающих понять различия.

Получаете ли вы то, что хотите или в чем нуждаетесь. Только счастье, а не смысл, зависит от удовлетворения желаний. Действительно, как писал Баумайстер, самочувствие человека не зависит от ощущения значимости, которое может оставаться сильным даже в очень неблагоприятной обстановке. Например, хотя Джона и прельщал престижный статус гендиректора, он с готовностью от него отказался ради более значимой деятельности.