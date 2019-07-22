Менеджмент / Карьера
Статья опубликована в № 4860 от 23.07.2019 под заголовком: Настало время увольняться

Хотите уволиться? Задайте себе шесть вопросов

Шесть вопросов, которые нужно задать себе перед увольнением

Ряд советов помогут вам определить, стоит ли держаться за текущее место работы или пора искать новое. Исследования выделяют шесть областей, дисбаланс в которых может привести к профессиональному выгоранию.

Рабочая нагрузка. Когда рабочая нагрузка соответствует вашим возможностям, вы можете эффективно выполнять работу и у вас будет оставаться время на отдых и восстановление, а также профессиональный рост и развитие. Когда вы постоянно чувствуете, что перегружены, у вас нет возможностей восстановить баланс.

Оцените, насколько хорошо вы справляетесь со следующими задачами: планирование нагрузки, расстановка приоритетов, делегирование задач, способность сказать «нет» и избавление от перфекционизма. Если вы не делаете что-либо из перечисленного, постарайтесь улучшить свои навыки в этих областях тайм-менеджмента и затем оцените, как вы себя чувствуете. Для многих людей, особенно тех, кто стремится угодить другим, сокращение рабочей нагрузки может значительно снизить ощущение выгорания и обеспечить пространство для отдыха.

Ощущение потери контроля. Если вы чувствуете, что вам не хватает независимости, доступа к ресурсам и участия в принятии решений, спросите себя: «Что именно вызывает у меня такое чувство?» Может быть, ваш начальник звонит вам в любое время дня и ночи и у вас возникает ощущение, что вы должны постоянно быть на связи? Или приоритеты на работе постоянно меняются и вам никак не удается добиться успеха? Возможно, вам просто трудно спланировать нужные физические или человеческие ресурсы, чтобы эффективно выполнять свою работу?

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