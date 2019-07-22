Хотите уволиться? Задайте себе шесть вопросов
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Ряд советов помогут вам определить, стоит ли держаться за текущее место работы или пора искать новое. Исследования выделяют шесть областей, дисбаланс в которых может привести к профессиональному выгоранию.
Рабочая нагрузка. Когда рабочая нагрузка соответствует вашим возможностям, вы можете эффективно выполнять работу и у вас будет оставаться время на отдых и восстановление, а также профессиональный рост и развитие. Когда вы постоянно чувствуете, что перегружены, у вас нет возможностей восстановить баланс.
Оцените, насколько хорошо вы справляетесь со следующими задачами: планирование нагрузки, расстановка приоритетов, делегирование задач, способность сказать «нет» и избавление от перфекционизма. Если вы не делаете что-либо из перечисленного, постарайтесь улучшить свои навыки в этих областях тайм-менеджмента и затем оцените, как вы себя чувствуете. Для многих людей, особенно тех, кто стремится угодить другим, сокращение рабочей нагрузки может значительно снизить ощущение выгорания и обеспечить пространство для отдыха.
Ощущение потери контроля. Если вы чувствуете, что вам не хватает независимости, доступа к ресурсам и участия в принятии решений, спросите себя: «Что именно вызывает у меня такое чувство?» Может быть, ваш начальник звонит вам в любое время дня и ночи и у вас возникает ощущение, что вы должны постоянно быть на связи? Или приоритеты на работе постоянно меняются и вам никак не удается добиться успеха? Возможно, вам просто трудно спланировать нужные физические или человеческие ресурсы, чтобы эффективно выполнять свою работу?
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