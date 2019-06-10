Что такое ловушка занятости и чем она опасна

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Варвара Гранкова

Когда мы очень заняты и испытываем панику от нехватки времени, снижаются наши способности к концентрации внимания. Исследователи называют это явление «туннельным эффектом». В таких условиях мы можем обращать внимание только на самые безотлагательные и зачастую менее ценные задачи, которые находятся прямо перед нашими глазами, – словно мы движемся в туннеле и поэтому не видим ничего другого. Днями напролет мы везде спешим, как на пожар, торопимся на встречи, отвечаем на сообщения – и к 17.00 или 18.00 с грустью осознаем, что даже не притронулись к самой важной задаче.

Мы задерживаемся в офисе или берем работу на вечер или выходные, забирая время у всей остальной жизни для работы. «Оказавшись в состоянии вечного пожара и туннельного эффекта, вы не можете достичь долгосрочных целей – у вас нет на это времени, – объясняет Мэтью Дарлинг, вице-президент ideas42 (изучающей возможности, которые может дать наука для решения проблемы баланса между работой и личной жизнью). – Вы стремитесь сделать те дела, которые можно легко вычеркнуть из ежедневного плана». Туннельный эффект и загруженность взаимно подпитывают друг друга, добавляет Дарлинг: «Концентрация на краткосрочных задачах не позволяет вам работать над стратегическим планированием, и вы продолжаете загружать себя такими же задачами». Вы попали в ловушку занятости.

Не могут измениться

Некоммерческая организация ideas42 изучала корпоративную культуру и опрашивала сотрудников различных организаций США. Мы то и дело сталкивались с диссонансом: практически каждый опрошенный нами сотрудник утверждал, что ключевая ценность компании – баланс между работой и личной жизнью (т. е. возможность эффективно работать, но при этом иметь время на реализацию других жизненных потребностей). При этом все организации (включая саму ideas42) с этой задачей не справляются. Электронная почта может настичь нас в любой момент. Работа нарушает наш сон, проникает в выходные, в больничные палаты и семейные праздники. Люди сталкиваются с выгоранием. Несмотря на это, многие работники демонстративно несут жертвенное отношение к своей работе словно почетное знамя. К примеру, в одной из организаций, принявших участие в исследовании, сотрудники считают, что нельзя работать более 45 ч в неделю, а на деле каждый из них посвящал работе более 52 ч.