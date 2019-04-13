Как сказать «нет» неподходящим просьбам и дедлайнам

Если у вас нет времени на второстепенные дела, вы слишком загружены или сроки нереальны

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Варвара Гранкова

Отказывать нелегко. Вы боитесь расстроить собеседника, упустить перспективную возможность или опасаетесь, что отказ будет воспринят как неумение работать. Но если никогда ни в чем не отказывать, эти опасения станут реальностью. Как отклонять просьбы, если от вас требуют выделить время, которого нет, или сделать дело в нереальные сроки?

Нет времени на второстепенные дела. Если вы хотите, чтобы ваш график был намного свободнее, перестаньте выбирать путь наименьшего сопротивления и выполнять все, о чем вас просят. Вместо этого задайте себе вопрос: «То, о чем меня просят, – это правильная трата моего времени или нет?»

Представьте, что вас попросили посетить совещание, на котором ваше присутствие необязательно. Более того, для этой цели лучше подойдет другой человек из вашей команды. Вы можете отклонить приглашение и сказать: «Я получил ваше приглашение. Благодарю, что сообщили о встрече, нашу команду представит Джерри. Уверен, он отлично справится и проинформирует нас обо всем, что нужно знать».

Или вас пригласили пообедать люди, которых вы достаточно часто видите, но у вас есть незаконченная работа, планы посетить спортзал или же вы просто хотите отдохнуть. В таком случае отказ можно сформулировать так: «Спасибо за приглашение, но у меня уже есть планы». Поначалу вы будете чувствовать дискомфорт, отвечая отказом на просьбы, зато сэкономите время.