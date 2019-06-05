Излишняя тревожность вредит карьере

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Варвара Гранкова

Разум многих людей склонен к тревожности. Услышав о новой идее, такой человек первым делом думает, что реализации этой идеи помешают разные препятствия, и сразу представляет себе худший вариант развития событий. А если во время общения с коллегами или начальством у него возникает двусмысленность, он сразу же делает отрицательные выводы.

Если вы замечаете за собой те же склонности, изменить их будет достаточно трудно. Такая реакция приносит некоторые положительные результаты – например, именно благодаря ей вы проявляете старательность и внимание к другим. Однако надо научиться распознавать случаи, когда вы воспринимаете происходящее с чрезмерной тревожностью. Вот несколько проблем, причиной которых становится тревожность, и советы по их решению.

Неправильная оценка отношения к себе

Тревожных людей беспокоит, что они не понравятся другим или что их сочтут недостаточно талантливыми. Например, если коллега не приветствует вас так же тепло, как других, и всегда спешит при общении с вами, вы решаете, что не нравитесь ему. На самом деле есть другие объяснения: он тепло общается с теми, кого знает лучше, или привык шутить, а вы производите впечатление серьезного человека. Вам кажется, что вы не нравитесь коллеге, и вы начинаете избегать его. А он думает, что это им пренебрегают и что это он не нравится вам.