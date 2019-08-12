Как гаджеты усилят человеческий интеллект

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У технологий усиления интеллекта более заманчивые перспективы, чем у интеллекта искусственного PIXABEY

Представьте, что команда собирается на совещание, чтобы решить, стоит ли продолжать дорогостоящую маркетинговую кампанию. Но ни у кого под рукой нет необходимых для принятия решения данных. Вы предлагаете решение и запрашиваете информацию у виртуального помощника Alexa от Amazon: «Alexa, сколько пользователей в кампании А мы конвертировали в покупателей в прошлом месяце?» Alexa выдает ответ, а вы таким образом усиливаете интеллектуальные возможности своей команды с помощью искусственного интеллекта. Термин «усиление интеллекта» означает использование технологий для повышения интеллектуальных способностей человека. Уже скоро новые устройства будут предлагать менее навязчивые, нежели сегодня, и интуитивно понятные способы усиления наших способностей.

Примером устройства, способного усилить человеческий интеллект, можно считать беспроводные наушники-вкладыши, которые уже широко используются. Например, умные наушники AirPods от Apple подключаются к устройствам Apple и интегрируются с ассистентом Siri с помощью голосовых команд. Apple также оформила патент на наушники с биометрическими датчиками, которые могут обрабатывать такие данные пользователя, как температура тела, частота сердечных сокращений и двигательная активность. Аналогичным образом наушники Pixel Buds от Google предоставляют пользователям прямой доступ к цифровому помощнику Google Assistant и его мощному графу знаний. Google Assistant связывает пользователя с информацией, хранящейся на платформах Google, например с электронной почтой или календарем. Помощник Google Assistant также предоставляет пользователям персональные рекомендации, помогает автоматизировать личное общение и освобождает пользователя от выполнения рутинных задач, самостоятельно устанавливая таймеры, работая со списками и управляя умной бытовой техникой.

Однако использование гаджетов часто носит навязчивый характер. Беспроводные наушники в силу своей голосовой природы менее тактичны, чем смартфоны. Пользователи должны проговаривать вслух свои вопросы и команды, а это нежелательно или невозможно в определенных ситуациях. Недостаток конфиденциальности уменьшает значимость усиливающих интеллект интерфейсов с голосовой поддержкой, поскольку число ситуаций, в которых они могут использоваться, сильно ограничено.

Очевидно, что необходимо разработать такое устройство для усиления интеллекта, которое отвлекало бы меньше, чем смартфон, но было бы деликатнее голосового интерфейса. Многие технические специалисты и предприниматели работают над созданием очередного революционного устройства, способного преодолеть несовершенства своих предшественников.