Как изменить токсичную культуру компании

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Варвара Гранкова

Когда я занимала должность исполнительного вице-президента в Wal-Mart, я взяла на работу блестящего специалиста в области стратегии для разработки маркетинговой стратегии подразделения Sam’s Club. Результаты ее работы были впечатляющими: получилась простая, но очень актуальная кампания. У нас сложились дружеские отношения, и я считала, что мне повезло с этим специалистом, пока ко мне не обратился один из сотрудников.

Оказалось, что она была настроена крайне враждебно к своим коллегам, заставляя их чувствовать себя ненужными и бесполезными. Это продолжалось более года, и многие члены команды уже подумывали об уходе. Не зная о проблеме так долго, я решилась на кардинальный шаг и уволила ее.

Но на этом кризис не закончился. Мне удалось убедить лучших членов команды остаться, однако понадобилось еще несколько лет, чтобы вернуть их доверие. Оглядываясь назад, я вижу, что позволила сотруднице вести себя подобным образом, потому что оценивала исключительно результаты ее работы. И понимаю, что команда, не решавшаяся рассказать о происходящем, также позволяла токсичному поведению распространяться. Хотя долг каждого сотрудника независимо от его положения на служебной лестнице – выступить вперед и подать пример того, как надо противостоять токсичной культуре.

Опираясь на этот опыт, я разработала несколько стратегий, помогающих мне и сотрудникам во всей компании совместными усилиями предотвращать распространение токсичной культуры. Главный элемент в этих стратегиях в том, чтобы каждый определил, какую роль он играет: поддерживает токсичность или противостоит ей.