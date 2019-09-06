Как заработать миллионы на директорских шпаргалках

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Артем Козин списывал на контрольных в школе и сделал бизнес на слежке за недобросовестными студентами Евгений Разумный / Ведомости

33-летний инженер Артем Козин вспоминает, как в восьмом классе принес шпаргалку на контрольную по истории и положил на колени. Учительница заметила, что Козин списывает, и попросила его встать. «Бумажки разлетелись по полу», – вспоминает Козин. А сейчас Козин зарабатывает на системах прокторинга, которые как раз не дают школьникам и студентам списывать во время онлайн-экзаменов.

У Козина второе высшее – по специальности «управление в высшем образовании», в 2014 г. он окончил магистратуру в Высшей школе экономики (ВШЭ). После получения диплома он остался работать во ВШЭ. А в 2015 г. ВШЭ вместе с другими вузами занялась созданием портала «Открытое образование». Университет тогда искал систему прокторинга (контроля процессов сдачи тестов и экзаменов онлайн). И Козин вызвался разработать такую программу. В партнеры он пригласил выпускника ИТМО Антона Скшидлевского. В то время тот разрабатывал прокторинговый сервис ITMOproctor. Скшидлевский устал от академической работы на кафедре и согласился перейти в стартап.

Весной 2016 г. приятели запустили собственную программу ProctorEdu, которая отслеживает любые злоупотребления студентов: подмену экзаменующегося, копирование заданий, поиски ответов в интернете и т. д. Программа работает так: перед экзаменом веб-камера фотографирует студента и с помощью технологии распознавания лиц сверяет снимок с фотографией в личном кабинете, и такая сверка продолжается в течение всего экзамена. Программа снимает студента на видео и записывает звуки в помещении. Она может заблокировать доступ к тесту, если в кадре появится другой человек или студент попытается скопировать задания. Система видит, какие вкладки в браузере открывает пользователь, следит за поворотами головы, а также анализирует клавиатурный почерк (темп набора текста). Провайдер образовательного курса платит по 99 руб. за час наблюдения, говорит Козин.

Козин и Скшидлевский были уверены, что выбрали перспективную нишу, но их постигло жестокое разочарование. Они опоздали с выходом на рынок. Еще в 2015 г. программисты из Екатеринбурга запустили аналогичный стартап «Экзамус» и начали пилотные проекты с вузами. Теперь все университеты, размещающие онлайн-курсы на «Открытом образовании», используют «Экзамус», рассказывает директор ассоциации «Национальная платформа открытого образования» Дмитрий Юшин. Основателям ProctorEdu потребовалось два года, чтобы найти свою нишу. Им это удалось. В 2018 г. выручка ООО «Проктор» составила 6,83 млн руб., чистая прибыль – 1,98 млн, по данным компании.