Как Минобрнауки дважды запускало онлайн-образование

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Варвара Гранкова

В конце прошлого года Минобрнауки отчиталось о результатах первого года крупного образовательного проекта «Современная цифровая образовательная среда в России» (СЦОС), на который государство уже потратило 400 млн руб. из запланированных 1,3 млрд. Это уже вторая попытка создать общую платформу. Первая была предпринята в 2015 г., когда по инициативе министерства восемь вузов начали создавать портал «Открытое образование» – с апреля 2015 г. вложено 400 млн руб. средств вузов. К июню 2016 г. на портале зарегистрировалось 120 000 пользователей. Но уже летом 2017 г. министерство объявило конкурс на разработку СЦОС. На вопрос «Ведомостей», зачем понадобилось делать одну и ту же систему дважды, представители министерства не ответили. Портал «Открытого образования» продолжает действовать, но 247 имеющихся там курсов просто переехали на портал СЦОС. «Ведомости» выясняли, не повторит ли новый проект судьбу предшественника.

Агрегатор

Главные разработчики СЦОС – 16 вузов, получивших по конкурсу Минобрнауки гранты на 695 млн руб. Крупнейшие гранты получили ИТМО (175 млн руб. на разработку портала единого окна) и МИСиС (135 млн руб. на PR-сопровождение СЦОС), 10 вузов в совокупности получили 220 млн руб. на создание центров повышения квалификации для преподавателей.

Некоторые из исполнителей, в частности ВШЭ, ранее участвовали и в разработке «Открытого образования». Как рассказала Евгения Кулик, директор по онлайн-обучению ВШЭ, сейчас вуз разрабатывает для СЦОС систему психометрической аналитики онлайн-курсов, призванную улучшить образовательный процесс. Разработанные преподавателями ВШЭ курсы выложены на Coursera и «Открытом образовании».

Новая платформа должна объединить различных поставщиков контента: вузы, независимые онлайн-платформы и работодателей. На базе «Открытого образования», по словам участников, объединить разнородные учебные платформы невозможно технически. Новая платформа – это агрегатор, обучение, так же как и раньше, идет на разных платформах, а в едином окне собираются данные и статистика, объясняет Дмитрий Гужеля, основатель проекта «Универсариум».

В СЦОС впервые появилась добровольная экспертная оценка содержания каждого курса. Яков Сомов, директор онлайн-платформы «Лекториум», подсчитал затраты на оценку одного курса – более чем 300 000 руб. при участии трех независимых экспертов. Но он сомневается в ее целесообразности – отсев произведет рынок. У каждого заботящегося о репутации вуза и без того есть свой регламент оценки качества онлайн-курсов, подчеркнул Александр Молчанов, координатор Общественно-делового совета по приоритетным проектам России.

Работодатели и студенты

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