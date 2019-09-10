Если сотрудника предал начальник
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Ничто так не обижает, как предательство человека, которому мы доверяем. А если таким человеком оказывается руководитель – тот, кто серьезно влияет на нашу карьеру и благополучие, – обида и боль могут многократно усилиться. Такое поведение может проявиться во многих неприятных ситуациях: например, руководитель присвоит плоды вашего многомесячного труда, вместо обещанного вам повышения должность получит ваш коллега, а вас публично отчитают за чужую ошибку. Какой бы ни была ситуация, последствия такого несправедливого отношения могут оказаться долгосрочными.
Предательство со стороны начальника может подточить наше доверие к окружающим, лишить оптимизма и спокойствия в кризисный период, а также ухудшить способность оценивать сложные ситуации. Наш мозг зачастую воспринимает острую несправедливость как травму, и мы боимся испытать ее снова. В состоянии обиды и настороженности мы можем прибегать к защитным формам поведения, которые способны привести к непрогнозируемым последствиям. В таких случаях беспокойство нам причиняет уже не поведение начальника, а наше собственное поведение.
Мы не в состоянии изменить руководителя, но в наших силах сдерживать вред от дурных проявлений его поведения. Ниже перечислены несколько способов, которые позволят защититься от неприятных последствий предательства и несправедливости.
Придерживайтесь собственных ценностей
- Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
- Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
- {{gift}}