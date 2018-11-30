Что делать, если у вас плохой начальник

И как понять, пришло ли время менять работу

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Варвара Гранкова

Компании в США ежегодно тратят $15 млрд на развитие управленческих и лидерских навыков своих сотрудников. Несмотря на это, плохой начальник по-прежнему довольно распространенное явление. Исследование Life Meets Work выявило, что 56% работников в США жалуются на токсичность руководства. А Американская психологическая ассоциация установила, что 75% американцев считают начальство основным источником стресса на работе.

Недавнее исследование Gallup подтвердило: каждый второй уволившийся по собственному желанию ушел с работы, чтобы сбежать от начальника. Однако есть и другие данные. Например, исследование Life Meets Work показало, что на токсичных боссов люди работают значительно дольше, в среднем на два года больше, чем на более доброжелательных. Почему?

Трудно уйти

Люди работают с плохими начальниками по множеству причин. За 20 лет работы в консалтинге и коучинге я чаще всего слышала следующие:

– у меня нет сил искать новую работу;

– мне очень нравятся мои коллеги/работа/дорога до офиса;

– мне нужна моя зарплата, и я не могу получать меньше;

– нет лучшей работы, чем моя;

– я не хочу терять предоставляемые работодателем льготы;

– я вложил слишком много сил в эту компанию;

– эта работа слишком хорошо оплачивается, чтобы уходить;

– у меня нет навыков для другой должности;

– ситуация в компании может улучшиться.

Многие из этих оправданий сводятся к базовым защитным реакциям человеческой психики. В условиях повышенного стресса люди часто страдают от эмоционального истощения, которое не оставляет им энергии на поиск выхода из сложившейся ситуации. Сложно уйти с работы, не имея нового варианта для трудоустройства, и сложно найти новое место, когда чувствуешь себя опустошенным. Эмоциональное истощение лишает человека возможности представить себя в более позитивной ситуации, вызывая чувство безнадежности.

Неприятие потери – еще один психологический процесс, который мешает нам отказаться от чего-либо. Мы стремимся сохранить то, что досталось тяжелым трудом. Это может быть зарплата, статус, стабильность, стаж, социальные связи и иные преимущества, которые мы копили годами.

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