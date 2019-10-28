Что компаниям делать с невыносимыми начальниками

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Варвара Гранкова

За последние 100 лет достигнут существенный прогресс в улучшении условий труда, хотя до сих пор существуют предприятия с невыносимым режимом труда, колл-центры без окон и фабрики, где приходится дышать асбестовой пылью. Но все же по большей части работникам живется сегодня не в пример лучше, чем раньше.

И все же есть одна повсеместно возникающая нерешенная проблема – выгорание. Только в США из-за стресса, связанного с работой, экономика теряет $300 млрд в год. В такую сумму оцениваются потери из-за прогулов, снижения производительности труда, судебные и медицинские издержки. В исследованиях раз за разом повторяется вывод, что стресс и выгорание являются главными катализаторами текучки кадров, несчастных случаев и травм, а также злоупотребления алкоголем и наркотиками. И причина, как правило, одна: плохое руководство.

В теории задача руководителей – быть примером надежности для сотрудников в трудные моменты. В реальности руководители чаще выступают источником стресса, нежели защитой и опорой. В результате возникает выгорание, отчуждение, психологический и физический дискомфорт. В первую очередь это касается управленцев, допускающих оскорбительное, разрушительное поведение. Однако порой причиной стресса, снижения мотивации и рабочего настроя в коллективе является банальная некомпетентность руководителей. Отсутствие технической квалификации, представлений о том, как давать и получать обратную связь, неспособность оценить потенциал сотрудника или результаты работы подчиненных – вот лишь некоторые признаки некомпетентности.

Если организация стремится улучшить рабочую обстановку, начинать следует с повышения качества руководства. Это даст больший эффект в снижении уровня стресса на работе, чем любая другая мера. Здесь важно учитывать четыре важнейших урока.