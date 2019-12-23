Каких сотрудников будут нанимать в 2020 году
По данным декабрьского исследования компании Hays, в следующем году 46% работодателей планируют увеличить штат сотрудников. 45% говорят о том, что увеличивать штат не планируют, а будут заниматься только текущими заменами. 5% компаний в 2020 г. собираются заморозить все текущие проекты по найму сотрудников, а 4% работодателей планируют сокращать штат персонала. Было опрошено 413 компаний. «Ведомости» выясняли планы крупнейших работодателей на следующий год. Кто планирует расширять штат, повышать зарплаты, какие специалисты требуются?
Цифровые специалисты
По данным Hays Salary Guide, больше всего увеличивать штат в следующем году собираются компании e-commerce. Об этом заявило 100% опрошенных компаний отрасли. Также о расширении штата говорят 88% компаний из медицины и здравоохранения, 75% IT-компаний, 68% компаний, специализирующихся на промышленном оборудовании (техника, станки, комплектующие), и 67% работодателей из гостинично-ресторанного бизнеса и туризма. Компании из индустрии развлечений, электроэнергетики, телекома сообщили, что штат расширять не планируют. А компании из государственного сектора заявили, что замораживают все текущие проекты найма сотрудников.
Наталья Щербакова, директор по продажам и маркетингу компании «Анкор», считает, что тенденция перехода бизнеса на цифровые платформы предопределяет спрос на специалистов по SMM и цифровому маркетингу, а также по онлайн-образованию. Востребованы представители социальных профессий (педагоги, врачи), рабочие, водители, работники торговли, а также квалифицированные специалисты, в особенности в IT (разработчики Java, Java Script, Phyton, C++, C#, консультанты SAP и др.), и представители специальностей на стыке с IT (digital-маркетологи, SMM-специалисты, менеджеры digital-проектов и др.), а также специалисты по искусственному интеллекту и биотехнологиям. По данным же опроса Antal Russia, 73% компаний планируют нанимать специалистов по продажам в 2020 г.