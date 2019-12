Каких сотрудников будут нанимать в 2020 году

Наталья Щербакова, директор по продажам и маркетингу компании «Анкор», считает, что тенденция перехода бизнеса на цифровые платформы предопределяет спрос на специалистов по SMM и цифровому маркетингу, а также по онлайн-образованию. Востребованы представители социальных профессий (педагоги, врачи), рабочие, водители, работники торговли, а также квалифицированные специалисты, в особенности в IT (разработчики Java, Java Script, Phyton, C++, C#, консультанты SAP и др.), и представители специальностей на стыке с IT (digital-маркетологи, SMM-специалисты, менеджеры digital-проектов и др.), а также специалисты по искусственному интеллекту и биотехнологиям. По данным же опроса Antal Russia, 73% компаний планируют нанимать специалистов по продажам в 2020 г.