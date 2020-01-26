Как выбрать неправильного покупателя и потерять всё
Успешные компании четко представляют своего целевого клиента. И стараются удовлетворить его текущие и стратегические потребности. Главное внимание уделяется самым важным для бизнеса клиентам. А иногда компаниям приходится переключаться с одного целевого рынка на другой, более прибыльный. Нередко случается и так, что даже успешные предприятия в своем стремлении расти теряют ориентиры, пытаясь охватить все более широкий круг самых разных потребителей. И даже продуманное переориентирование таит в себе подводные камни; смена целевой клиентской базы – процесс непростой и не всегда идущий по плану.
Возьмем для примера крайне успешную на региональном рынке австралийскую розничную сеть хозяйственных магазинов Bunnings, насчитывающую 330 торговых точек по всей Австралии и Новой Зеландии. Ее целевой клиент – мужчина, занимающийся строительством или ремонтом для себя или в силу профессиональной деятельности. Это не означает, что на женщин не ориентируются вовсе – они просто не являются основной клиентской базой. Главная отличительная черта Bunnings – невысокие цены. Их рекламный слоган «Самые низкие цены, и не только» прочно закрепился в сознании австралийцев.
В 2016 г. в Bunnings подумали: если наша формула так хорошо работает в Австралии, почему бы не попробовать Великобританию и Ирландию? Головная компания Bunnings, Wesfarmers, приобрела британскую сеть магазинов оборудования и товаров для дома Homebase за 705 млн австралийских долларов (около $503 млн) с планами вложить в проект до 1 млрд австралийских долларов (около $714 млн). Планировалось внедрить в 280 магазинов Homebase бизнес-модель Bunnings.
Но модель Bunnings, столь успешная в Австралии, полностью провалилась в Великобритании, и в мае 2018 г. головная компания Bunnings объявила, что покидает британский рынок и продает Homebase всего за 1 фунт стерлингов. Покупатель сети, компания Hilco Capital, после этого сообщила о возвращении Homebase к прежней стратегии. Компания Wesfarmers также получит 20% любой выручки от последующей продажи Homebase компанией Hilco Capital.