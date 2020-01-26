Как выбрать неправильного покупателя и потерять всё

Успешные компании четко представляют своего целевого клиента. И стараются удовлетворить его текущие и стратегические потребности. Главное внимание уделяется самым важным для бизнеса клиентам. А иногда компаниям приходится переключаться с одного целевого рынка на другой, более прибыльный. Нередко случается и так, что даже успешные предприятия в своем стремлении расти теряют ориентиры, пытаясь охватить все более широкий круг самых разных потребителей. И даже продуманное переориентирование таит в себе подводные камни; смена целевой клиентской базы – процесс непростой и не всегда идущий по плану.