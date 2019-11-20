Менеджмент

Как отделу маркетинга доказать свою полезность для бизнеса

Восемь шагов, помогающих решить извечную проблему директоров по маркетингу
Пол Мэгилл Кристин Мурман Никита Авдюшко
Пол Мэгилл Кристин Мурман Никита Авдюшко
Варвара Гранкова

Компания Deloitte опросила более 300 директоров по маркетингу в США, чтобы выяснить, что в их деятельности вызывает наибольшие трудности. C большим отрывом победил ответ – доказать влияние маркетинговых кампаний на финансовые результаты.

Для маркетологов это давняя проблема. Они хотят завоевать уважение руководства и получить хороший бюджет на будущее, но в маркетинге метрики зачастую менее точны, чем в других сферах бизнеса.

Как решить эту трудную задачу? Мы проконсультировались и с директорами по маркетингу, которые стремятся обосновать влияние своей деятельности на финансовые результаты, и с финансовыми, операционными и генеральными директорами, которые стремятся принимать эффективные решения в отношении вложений в маркетинг. Приняв во внимание обе точки зрения, мы пришли к выводу, что могут оказаться полезными восемь следующих шагов.

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