Как правильно измерять лояльность клиентов

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Лояльные клиенты приносят больше денег, а обратная связь от них – источник ценных идей. Все больше и больше компаний замеряет лояльность клиентов (Net Promoter Score, NPS). Замеры NPS построены на вопросе, рекомендует ли клиент компанию своим друзьям, с оценкой от 0 до 10 баллов. Но на результаты влияют не только действия рядовых сотрудников и руководства, но и много иных факторов. Вот шесть внешних и внутренних факторов, искажающих клиентские оценки.

1. Культурные особенности страны. В России NPS традиционно выше, чем, например, в Бельгии, где потребители более привередливы. В Бельгии и Германии доля ответивших из тех, к кому обратились, гораздо выше, чем в других странах: здесь люди особенно ценят, что их мнение важно. А во Франции конверсия низкая – обычно отзываются недовольные клиенты.

Японцы всегда настроены критично. Даже у магазинов Apple, одного из мировых лидеров в управлении клиентским опытом, в Японии NPS – около нуля (при возможном диапазоне от -100 до +100%). Среди автомобильных брендов, например, выше всех в Японии оценивают Toyota, ее NPS – около 0%, тогда как у других марок он составляет -20%. Поэтому рост NPS на 1 п. п. в Японии стоит гораздо больших усилий менеджмента, чем в Индии или США, где потребители чаще, чем в других странах мира, ставят десятки.

2. Отрасль. Отраслевая принадлежность еще сильнее влияет на оценки, чем культурные особенности. Самая высокая лояльность у ритейла – люди часто ходят за покупками и обычно для них это позитивный опыт, – а также у авиалиний. Во всем мире потребители негативно относятся к страхованию, телекоммуникациям, фастфуду, а хуже всего – к ЖКХ: тарифы постоянно повышают, а с клиентами поставщики электроэнергии и газа напрямую практически не общаются (NPS в районе нуля). Плохо оценивают потребители и ипотечное кредитование, даже у позитивных американцев NPS ипотечных банков всего 3%.

3. Формулировки вопроса. Часто это инструмент манипулирования в опросах и обмана руководства компании. Например, добавление в ответы варианта «не знаю» всегда увеличивает NPS. А изменение формулировки вопроса на «Если бы друг спросил вас, рекомендовали бы вы ему нашу компанию?» увеличивает количество тех, кто дает положительные оценки (9 или 10 баллов), в 3 раза. Если раскрасить шкалу, по которой потребители делают оценки, это автоматически завышает NPS. Например, если восьмерка будет серой, а девятка – зеленой, потребители чаще будут ставит зеленые девятки, хотя на самом деле не являются большими сторонниками компании.