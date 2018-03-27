Что полезного ритейлеры могут извлечь из разговоров с покупателями

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Розничные продажи больше не растут так, как раньше, поэтому ритейлеры ищут новые резервы роста и все чаще всматриваются в своего же покупателя. У сетей есть огромные массивы данных о покупателях – информация с касс, из систем CRM. Однако они часто не знают, как использовать отклики для совершенствования процессов.

Bain рекомендует использовать индекс лояльности покупателей (Net Promoter Score, NPS). У таких компаний, как Apple, Amazon или Costco, NPS составляет 60–90%. Чтобы повысить NPS, компании привязывают к динамике NPS вознаграждения сотрудников. Но настоящий прогресс происходит, когда компания в реальном времени начинает отслеживать процессы вокруг всех точек соприкосновения покупателей с компанией. Мы называем такой подход восходящим NPS. Покупатели обращают внимание на такие детали, которые в голову не приходят не только менеджерам в центральном офисе, но и работникам магазинов. Например, в магазине российского ритейлера, внедряющего восходящий NPS, в туалете для людей с ограниченной подвижностью поручни были установлены только с одной стороны. Оказалось, что наличие поручней важно и многим пожилым покупателям. После того как их установили с обеих сторон, NPS магазина повысился, продажи – тоже.

Как правильно работать с откликами клиентов?

Собирать отклики только от лояльных клиентов. Многие российские компании раз в квартал или полугодие проводят опросы клиентов об ассортименте, ценах, местоположении магазинов. Однако нет гарантий, что в выборку попадают именно лояльные клиенты, мнение которых важно учитывать. Российский ритейлер, внедряющий восходящий NPS, работает с держателями карт лояльности. В CRM-систему поступают данные по всем покупателям, которые за день прошли через кассу. Один раз в 1–2 месяца клиент получает sms или e-mail с двумя вопросами: рекомендует ли он магазин друзьям (по шкале от 0 до 10) и почему поставил именно такую оценку? В среднем на sms отвечают 10–15% получателей. Отклики анализирует робот, он ищет в отзывах упоминания 50–70 ключевых проблем. Их список у каждого ритейлера индивидуален и зависит от того, есть ли онлайн-продажи, доставка и т. д.