Почему во многих торговых компаниях такая высокая текучесть персонала

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Алексей Таранин

Уход любого сотрудника может стать проблемой, но особенно много затрат связано с оттоком продавцов. По оценкам, в США годовой отток торгового персонала достигает 27% – почти вдвое выше, чем в среднем по всем профессиям. Во многих отраслях средний срок работы продавца – менее двух лет. Хорошо, если увольняется слабый, но когда уходит сильный, прямые и косвенные издержки компаний высоки. Ежегодно в США бизнес тратит $15 млрд на повышение квалификации торгового персонала и еще $800 млрд – на программы стимулирования. Отток снижает рентабельность этих инвестиций. Текучесть кад­ров негативно сказывается на объеме продаж: пока компания ищет замену уволившемуся, его работу никто не выполняет, а новичку приходится начинать с азов и сызнова строить отношения с клиентами. Если бы руководитель определял, кто из квалифицированных специалистов находится на грани увольнения, и мог бы их удержать, потерь было бы меньше.

Щадящий график Важно проанализировать технологию работы продавцов, считает консультант консалтингового центра «Шаг» Виталий Лазарев. Можно собрать статистику посетителей и понять, всегда ли необходимо выводить весь штатный состав. Возможно, есть периоды, когда в магазине нет покупателей и на это время достаточно одного кассира, который будет присматривать за магазином, а у всех остальных сотрудников в это время будет выходной.

На это направлено новое исследование, которое провели четыре профессора маркетинга под руководством Вишванатана Кумара из Университета штата Джорджия. Ученые проанализировали данные за два года одной компании – продавца электроники и софта, – входящей в Fortune 500, и разработали первую количественную модель для прогнозирования вероятности ухода каждого продавца. Ранее профессора из этой группы разработали метод расчета будущей экономической полезности торгового агента. Сейчас ученые объяснили, кто из сотрудников может уволиться и почему, чтобы выбрать превентивные меры.