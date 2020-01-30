На комиссионной торговле одеждой класса люкс можно неплохо заработать

Приемка и оценка одежды – сложные процедуры. По словам Александры, в комиссионный чаще всего сдают вещи с еще не срезанной этикеткой или те, что были надеты несколько раз, но так и не прижились в гардеробе. Предприниматели проверяют подлинность вещей, обращают внимание на качество ткани и фурнитуры, наличие клейм, в том числе невидимых, и ярлыков. Для сложных экспертиз, например сумок Hermes, используют специальный прибор и мобильное приложение Entrupy. Прибор представляет собой чехол-насадку на iPhone. С помощью встроенных в него линз можно делать снимки поверхностей сумки с 40-кратным увеличением. Полученные фото через приложение отсылаются в США в компанию Entrupy, где их вручную и с помощью алгоритмов машинного обучения сравнивают с изображениями подлинных сумок и потом присылают Федотовским сертификат подлинности. На это уходит от 20 мин. до 24 ч. В базе Entrupy хранится около 3 млн изображений товаров класса люкс за 80 лет. С клиентами, чьи вещи подлинны, модны и в хорошем состоянии, Komilfo заключает договор реализации сроком на один год. Комиссия составляет 30–50%. Чем дороже вещь, тем меньше процент, поясняют Федотовские. Если предмет гардероба не продан в течение месяца, его уценят сначала на 10%, а в следующие два месяца – еще на 10%. В среднем вещь продается за месяц. Сейчас самая дорогая вещь в комиссионке – сумка Hermes за 350 000 руб. (новая стоила 750 000 руб.), самая дешевая – туфли Guess за 1900 руб. (12 000 руб.).