На комиссионной торговле одеждой класса люкс можно неплохо заработать
Супруги Андрей и Александра Федотовские пережили два кризиса. И в каждом из них им на помощь приходили комиссионные магазины. Андрею 38 лет, Александре 31 год. В 1997 г. инженер Андрей Федотовский приехал учиться из Сургута в Санкт-Петербург и, чтобы сэкономить, посещал комиссионки, даже сдал на реализацию свой парадный пиджак с выпускного вечера. Александра, эксперт художественного рынка по образованию, кризис 1998 г. помнит ребенком. Она рассказывает, как в тяжелые времена мама стояла в очередях в комиссионках и время от времени шила из маленьких лоскутков кожи куртки, чтобы сдать их на реализацию. Много лет спустя Александра устроилась в комиссионный магазин продавцом. К своим обязанностям она подходила творчески: помогала клиенткам составить гардероб.
В кризисном 2008 г. Андрей работал в компании, которая продавала запчасти для грузовых машин и стройматериалы. Тогда спрос на них упал, зарплата Федотовского – тоже. А покупателей в комиссионном магазине, где трудилась Александра, напротив, стало больше – люди начали экономить. И в 2008 г. супруги решили открыть собственный комиссионный магазин, где продавались подержанные вещи премиальных марок Chanel, Hermes, Gucci, Louis Vuitton и др. Качественные вещи не столь быстро теряют в цене, нежели недорогая одежда, была убеждена Александра. Открыть первый комиссионный помог отец Андрея, который продал квартиру в Тихвине Ленинградской области и отдал сыну и невестке половину суммы – около 400 000 руб. Федотовские сняли в торговом центре помещение площадью 30 кв. м за 50 000 руб. в месяц. Вещи на продажу искали через знакомых, в соцсетях и на avito. Собрали около 500 предметов гардероба. Значительную их часть принесла пользовательница avito, рассказывает Федотовский: она приехала в Санкт-Петербург из Перми на Porsche на время вступительных экзаменов дочери и заодно сдала несколько пакетов одежды премиальных брендов. Ими была забита вся ее машина, вспоминает предприниматель.
А сейчас Федотовские владеют онлайн-магазином и двумя офлайновыми комиссионками Komilfo. В 2019 г. выручка составила 107,2 млн руб., чистая прибыль – 11,4 млн. Но сначала им пришлось заняться возрождением имиджа комиссионок, испортившегося в 1990-е гг.
Фотоувеличение
Приемка и оценка одежды – сложные процедуры. По словам Александры, в комиссионный чаще всего сдают вещи с еще не срезанной этикеткой или те, что были надеты несколько раз, но так и не прижились в гардеробе. Предприниматели проверяют подлинность вещей, обращают внимание на качество ткани и фурнитуры, наличие клейм, в том числе невидимых, и ярлыков. Для сложных экспертиз, например сумок Hermes, используют специальный прибор и мобильное приложение Entrupy. Прибор представляет собой чехол-насадку на iPhone. С помощью встроенных в него линз можно делать снимки поверхностей сумки с 40-кратным увеличением. Полученные фото через приложение отсылаются в США в компанию Entrupy, где их вручную и с помощью алгоритмов машинного обучения сравнивают с изображениями подлинных сумок и потом присылают Федотовским сертификат подлинности. На это уходит от 20 мин. до 24 ч. В базе Entrupy хранится около 3 млн изображений товаров класса люкс за 80 лет. С клиентами, чьи вещи подлинны, модны и в хорошем состоянии, Komilfo заключает договор реализации сроком на один год. Комиссия составляет 30–50%. Чем дороже вещь, тем меньше процент, поясняют Федотовские. Если предмет гардероба не продан в течение месяца, его уценят сначала на 10%, а в следующие два месяца – еще на 10%. В среднем вещь продается за месяц. Сейчас самая дорогая вещь в комиссионке – сумка Hermes за 350 000 руб. (новая стоила 750 000 руб.), самая дешевая – туфли Guess за 1900 руб. (12 000 руб.).