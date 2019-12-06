На галстуках-бабочках и подтяжках можно неплохо заработать

Девушки познакомились в 2014 г. в ночном клубе. Мартынова занималась продвижением клуба в соцсетях, а Таранина, внештатный копирайтер, подрабатывала в гардеробе. Периодически в клубе проходили костюмированные вечеринки. Однажды гостей попросили прийти в костюмах и бабочках. Бабочки найдутся не в каждом шкафу, подумали Мартынова и Таранина. И за одну ночь сшили несколько зеленых и красных бабочек, чтобы раздавать сотрудникам и посетителям клуба. Сшитые наспех бабочки вышли кривоватыми, вспоминают Мартынова и Таранина. Но гости клуба и коллеги охотно разобрали все изделия, сшитые Тараниной. Мартынова и Таранина уволились из клуба и открыли мастерскую по пошиву бабочек.