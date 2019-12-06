На галстуках-бабочках и подтяжках можно неплохо заработать
Носить галстуки-бабочки мужчин уговаривают женщины, уверены 34-летняя Татьяна Мартынова и 29-летняя Валентина Таранина. У них в Санкт-Петербурге магазин-мастерская галстуков-бабочек «Чинаски», выручка которого составила 13 млн руб. за 11 месяцев этого года.
Девушки познакомились в 2014 г. в ночном клубе. Мартынова занималась продвижением клуба в соцсетях, а Таранина, внештатный копирайтер, подрабатывала в гардеробе. Периодически в клубе проходили костюмированные вечеринки. Однажды гостей попросили прийти в костюмах и бабочках. Бабочки найдутся не в каждом шкафу, подумали Мартынова и Таранина. И за одну ночь сшили несколько зеленых и красных бабочек, чтобы раздавать сотрудникам и посетителям клуба. Сшитые наспех бабочки вышли кривоватыми, вспоминают Мартынова и Таранина. Но гости клуба и коллеги охотно разобрали все изделия, сшитые Тараниной. Мартынова и Таранина уволились из клуба и открыли мастерскую по пошиву бабочек.
Рынок таких галстуков очень мал, как и рынок всех галстуков. Например, в 2017 г., по данным Tebiz Group, в России сшили 73 900 галстуков, на бабочки пришлось менее 10%. Но Мартыновой и Тараниной удалось найти свою нишу. Они делают около 1000 видов необычных галстуков-бабочек, например расписанные вручную бабочки с видами Санкт-Петербурга и фирменными петербургскими словечками вроде «парадная» и «поребрик». Рисунки делают восемь внештатных художников. В месяц «Чинаски» продает 1000 бабочек.